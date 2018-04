Il Congo chiama Parte da Valeggio per aiutare malati

«La diversità non fa paura se ti avvicini all’altro senza preconcetti e accetti di conoscere la sua cultura». Questo il messaggio che vuole lanciare Miriam Beiato, la 29enne cooperante valeggiana, appena rientrata dalla Repubblica Democratica (RD) del Congo, dove si trovava dall’anno scorso con Msf (Medici senza frontiere), come responsabile delle risorse umane e delle finanze in un progetto di assistenza sanitaria a Kigulube, nella provincia del Sud Kivu. La cooperante, che parla cinque lingue e s’è formata in Studi internazionali a Bologna e alla Luiss di Roma, partecipando poi a un master sui conflitti internazionali al prestigioso King’s College di Londra, ha raccontato la sua esperienza nel salone Maria Ausiliatrice del ricreatorio parrocchiale. «Quando conosci le persone», racconta Miriam Beiato, che ha pure un passato da scout, «anche andare da sola nelle strade non ti fa più paura. Bastano poi poche espressioni nel dialetto locale, come “samba maman” (buongiorno in Kilega), per produrre dei grandi sorrisi sul volto delle persone, perché a tutti piace ascoltare uno straniero che parla la propria lingua madre. Certo, la situazione della RD del Congo è ben diversa da quella, più tranquilla, della Guinea Bissau dove sono stata in precedenza». Infatti, la RD del Congo, da non confondere con la vicina Repubblica del Congo, ex colonia francese, è una terra di grandi contraddizioni. È infatti tra i più grandi (12 volte l’Italia) e i più poveri paesi del mondo, anche se dispone di straordinarie risorse naturali (come la grande foresta equatoriale) e minerarie. Tra queste i diamanti e il coltan, con i due metalli (columbine e tantalio), fondamentali per gli smartphone e l’industria aerospaziale. Tali minerali sono diventati presto insanguinati, facendo gola non solo alle compagnie straniere, ma anche ai tanti signorotti della guerra che, con soprusi e violenze di ogni tipo, riducono in schiavitù chi vive nei villaggi per trarne manodopera a buon mercato. «Non è semplice lavorare in quel contesto», sostiene la giovane, «ma ci siamo preparati e la popolazione sa che noi siamo neutrali e giriamo senza scorte armate, oltre a curare tutti, dai governativi ai ribelli. Il nostro intento infatti è quello di rafforzare le strutture sanitarie di quella zona che sono assai fragili e che si trovano a dover affrontare problemi come malnutrizione e malaria». In una zona sanitaria, simile alle nostre Ulss, ci sono un ospedale generale e alcuni centri di salute, con un medico e degli infermieri. Msf individua poi nei villaggi persone affidabili cui consegnare farmaci di base come il paracetamolo (la tachipirina). Anche la semplice donazione di sangue però lì può diventare complicata, perché non essendoci sempre l’elettricità manca una banca del sangue e per fare una trasfusione bisogna spesso andare a cercare un familiare. «Il confine tra la vita e la morte», racconta la giovane cooperante, «è assai sottile e spesso costringe a una corsa contro il tempo. Un giorno m’han chiamato i medici dell’ospedale perché non trovavano donatori per una bambina di quattro anni, Nsimire, che era di gruppo zero negativo. Ho proposto d’inviare degli infermieri in paese che diffondessero la voce e poi, trovata una persona che voleva essere pagata, l’ho convinta a salvare una vita, anche pensando che la prossima volta magari poteva esser lei ad averne bisogno gratuitamente». La RD del Congo è anche un paese dal paesaggio straordinario, con montagne e grandi fiumi, oltre alla foresta, la cui realtà però è ben diversa dall’immagine che ha chi la vive da lontano. «In tanti vi si rifugiano», rivela Miriam Beiato, «per sfuggire ai conflitti armati. La foresta non è solo la magia del suono degli uccelli e della vegetazione lussureggiante, ma anche fango, umidità e zanzare, senza potersi lavare». Ora, come dopo ogni incarico, c’è un periodo di stacco prima di ripartire e Miriam è tornata a casa dei genitori, Sergio Beiato, tecnico dell’Ulss 9 scaligera e Pia Lucchi, impiegata alla locale scuola media. «Da loro ho appreso molto», spiega, «perché fin da bambina mi portavano alle iniziative dell’Associazione Ca’ Forneletti, punto di riferimento nel Veronese e non solo per la solidarietà col sud del mondo. Poi, per due anni (dai 9 agli 11), sono stata con loro a Rio Branco in Brasile dove ho lasciato una parte del mio cuore». •

Alessandro Foroni