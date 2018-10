Casa di riposo da rifare spunta l’idea ex ospedale

Si spacca il consiglio comunale sulla scelta della maggioranza di spostare la residenza sanitaria assistita, oggi collocata in centro, nell’ex ospedale. Per far questo è stato votato l’avvio della procedura per chiedere la struttura in comodato d’uso all’Ulss 9 Scaligera e alla Regione Veneto, ottenendo un diritto d’usufrutto del bene per svolgervi attività assistenziale. L’iniziativa del Comune è volta a superare i limiti della struttura attuale e risponde all’aumento di posti letto previsti dal piano sociosanitario, che passano dagli attuali 61 ai previsti 101, oltre a 10 posti di Centro diurno. «Nonostante la posizione centrale», spiega Marco Dal Forno, assessore al Sociale e vicesindaco, «quella attuale va adeguata e sul territorio c’è l’immobile dell’ex ospedale in parte inutilizzato (ha ancora due piani al grezzo) per il quale esiste una legge che permette la riqualificazione. Abbiamo incaricato dei professionisti di effettuare uno studio di fattibilità, valutando varie ipotesi, dalla nuova costruzione al recupero dell’esistente». I tecnici incaricati, dello studio Zoppi Bassani, hanno sottolineato che l’attuale casa di riposo, realizzata durante la giunta Pezzini e inaugurata nel luglio 2005 dall’allora assessore regionale alla Sanità Flavio Tosi, dovrebbe avere non più di 30 posti letto e sarebbe inadeguata dal punto di vista ambientale e tecnologico. Così i tecnici e la commissione consigliare incaricata di affiancarli hanno vagliato varie ipotesi, tenendo presente anche che l’indirizzo della Regione è di creare strutture per non autosufficienti. Tra le possibilità emerse inizialmente c’era quella, presto accantonata, di realizzare la nuova struttura nella più importante area verde in centro al paese, il parco Ichenhausen. Poi la scelta s’è rivolta verso la ristrutturazione dell’ex ospedale, dove rimarranno la medicina di gruppo integrata e l’ospedale di comunità. L’intervento sull’ex ospedale verrebbe a costare intorno ai 60-70 mila euro per posto letto, mettendo a disposizione 7.500 metri quadri, mentre quello su una nuova struttura potrebbe variare tra 80 e 100 mila euro a letto, rendendone fruibili sui 5.000. L’indirizzo viene contestato dai consiglieri del gruppo Cittadini per Valeggio, Alessandro Gardoni e Franca Benini e dal consigliere della Lega Nord Andrea Molinari. «La struttura attuale», dice Franca Benini che nella giunta Pezzini era assessore al Sociale, «è in una posizione strategica che consente a chi è autosufficiente di vivere il centro, mentre nell’ex ospedale sarebbero fuori mano. Inoltre da questa struttura il Comune ricava 180 mila euro. L’ex ospedale, una cattedrale nel deserto, ci farebbe andare incontro a costi che potrebbero lievitare; la ristrutturazione avverrebbe in piani inframmezzati da altri servizi. Se servisse evacuare gli anziani allettati dal quarto o quinto piano?». Osservazioni condivise dal suo capogruppo, Alessandro Gardoni, che aggiunge: «Una nuova costruzione di proprietà del Comune è da preferire rispetto a un comodato d’uso che costringerebbe a ricontrattare. È sconfortante il giudizio sulla casa di riposo attuale e segnala mancanza di programmazione perché vi si è investito tanto. Grave che questa maggioranza decida a pochi mesi dalla scadenza e su qualcosa che non era nel programma elettorale». Per Molinari «è un errore sia dismettere una struttura centrale dove sarebbero da mantenere gli autosufficienti, che fare i conti senza la Regione che non è detto voglia liberarsi dell’ex ospedale». Perentorio il commento del sindaco, Angelo Tosoni: «Non saremmo qui a parlare di una nuova casa di riposo se l’attuale fosse perfetta. Passare da 60 a 100 posti permette di migliorare i servizi rimanendo sul mercato e situandola vicino al polo scolastico. Infine non mi si dica che stiamo scadendo perché a ruota poi scadrà la Regione e l’inerzia va evitata». La maggioranza raccoglie il sostegno dei consiglieri di Valeggio - cittadini protagonisti e di Valeggio si cambia il cui referente, Enrico Bertuzzi, laureatosi con una tesi sull’adeguamento strutturale dell’ex ospedale, evidenzia la bontà del progetto e la sua sostenibilità economica. •

Alessandro Foroni