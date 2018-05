C’è il Vintage con stand e musica in centro

Domani Valeggio veste il Vintage, primo dei due appuntamenti annuali (l’altro sarà ad ottobre), giunge alla 19esima edizione. La manifestazione, organizzata in centro storico dall’associazione omonima, da Percorsi e dalla Pro loco, con Arte & Viaggi, s’è ormai guadagnata dal 2009 uno spazio importante tra le mostre di settore. Quello che attrae espositori e appassionati di moda, design, accessori d’epoca e modernariato provenienti da varie parti d’ Italia è l’attenta selezione delle proposte. «Più del cinquanta per cento degli espositori», conferma Viola Sabbadini, dell’associazione Valeggio Vintage, «è presente dalla prima edizione ma, di appuntamento in appuntamento, valutiamo fino a 50-60 nuove proposte, selezionando pochi nomi da poter inserire pian piano nel tessuto della manifestazione. Quest’anno gli espositori professionisti saranno cinquantacinque e provengono da sette regioni e 27 province diverse, dal Veneto all’Emilia Romagna, dal Friuli al Lazio». La mostra a tema di quest’anno, dal titolo Latte e biscotti, è curata da Giuseppe Lancellotti di Carpi (Modena), un collezionista di contenitori e giocattoli del ’900, specializzato in latta. Nel tardo pomeriggio arriveranno il soul e lo ska di Vittoria e i gorilla per intrattenere i visitatori. •

A.F.