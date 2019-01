Studenti più bravi oggi in municipio Il Comune li premia per l’impegno

Sono trenta i ragazzi e le ragazze del territorio che, l’anno scorso, hanno concluso la scuola secondaria di primo e secondo grado con il massimo dei voti e che riceveranno dall’amministrazione un premio in denaro. La cerimonia di premiazione si svolge oggi alle 16, in sala consiliare. C’è la professoressa Augusta Celada, direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale per il Veneto. Per questa iniziativa, l’amministrazione ha stanziato una cifra di 2 mila e 500 euro che verrà suddivisa tra gli studenti e le studentesse che hanno ottenuto il massimo dei risultati: 68,18 euro a testa per le eccellenze uscite dalle medie, 125 euro a testa per le eccellenze uscite dalle superiori. Si tratta di cifre simboliche, che intendono sottolineare l’apprezzamento del consiglio comunale nei confronti dell’impegno da loro dimostrato durante il percorso di studio. Verranno inoltre consegnate le pergamene. Alla cerimonia sono stati invitati i dirigenti degli istituti comprensivi di Sona e Lugagnano e degli istituti superiori frequentati dai premiati, le autorità militari e civili, i presidenti dei comitati genitori ed i rappresentanti dei diversi organi collegiali scolastici. L’assessore comunale alla scuola Monia Cimichella afferma: «Per valorizzare gli studenti eccellenti è indispensabile che le scuole sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche magari anche internazionali». •

F.V.