Servizio di riabilitazione Ancora ferma la gestione della piscina a Lugagnano

Sono passati quasi cinque mesi da quando il Comune ha autorizzato la Coopselios, cooperativa sociale che gestisce il centro polifunzionale Giovanni Paolo II di Lugagnano, ad erogare servizi di prevenzione e riabilitativi attraverso l’utilizzo della piscina, anche ricorrendo al subappalto o alla subconcessione. Ad oggi però la piscina non è ancora stata aperta. L’amministrazione, in una nota, spiega che la Coopselios «non è stata in grado di rispettare quanto promesso, non avendo definito correttamente il rapporto contrattuale con il soggetto a cui aveva affidato in subappalto la gestione della piscina e delle attività di wellness e fitness, il quale, suo malgrado, si è trovato costretto ad interrompere tutte le attività inizialmente avviate per l’apertura del centro». L’amministrazione aggiunge inoltre di aver provato in questi mesi a «favorire in tutti i modi una celere soluzione a questa vicenda, cercando però di non superare mai quel confine oltre il quale la gestione e la risoluzione delle controversie spetta solo al rapporto tra privati». La situazione dovrebbe comunque sbloccarsi in tempi brevi. Massimo Buriani, direttore d’area per Veneto e Trentino Alto-Adige di Coopselios, spiega: «Il Comune ha rilevato come la tipologia di affidamento prevista dalla precedente impostazione contrattuale non fosse coerente con i bandi di gara e ci ha quindi sollecitato a trovare altre soluzioni. Ora stiamo chiudendo il nuovo contratto con la società a cui affideremo l’organizzazione dei corsi. Sottoporremo al Comune la bozza contrattuale e, quando avremo il benestare del Comune, procederemo con la formalizzazione del contratto per l’affidamento del servizio. Siamo in dirittura d’arrivo. Verso metà novembre dovremmo essere in grado di aprire». Il sindaco Gianluigi Mazzi dichiara: «Le attività di corsi potranno iniziare subito dopo l’approvazione da parte del Comune del nuovo contratto di subconcessione. Si tratta di un servizio molto sentito, al punto che molte sono state le lamentele e le proteste per il mancato inizio del servizio promesso. Qualcuno fa passare tutto questo come una responsabilità del Comune, cosa non vera: sono continue le chiamate da noi fatte alla direzione di Coopselios per sollecitare l’avvio di questo tanto atteso servizio alla comunità». Ancora non è stato reso noto il nome della società che dovrebbe gestire il servizio collegato all’apertura della piscina. C’è invece una novità per quanto riguarda la gestione operativa del poliambulatorio del centro riabilitativo: il Comune ha infatti appreso da Buriani che essa sarà affidata alla Cooperativa Sociale Azalea.

Federica Valbusa