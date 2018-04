Operazione centrodestra unito È già fallita prima di iniziare

A Sona il progetto del centrodestra unito è fallito prima ancora di essere ufficializzato. Almeno così sembra, dopo la polemica che ha investito il volantino che pubblicizzava la serata di lancio del candidato sindaco della coalizione, serata che era prevista per domani nella sala civica di San Giorgio in Salici. Davide Bendinelli, neodeputato e coordinatore provinciale di Forza Italia, ha contestato la presenza sul volantino del suo nome e del suo partito: «Hanno scritto che sarò presente, ma non è vero. Hanno messo il mio nome e il simbolo di Forza Italia senza interpellarmi, e questo mi ha dato fastidio. Hanno dato per scontato che ci fossi ma nessuno mi ha detto né chiesto niente». Bendinelli ritiene che si sia trattata di «una ingenuità, magari commessa in buona fede», ma ci tiene a chiarire la sua posizione. Il volantino, pubblicato sulla pagina Facebook della Lega di Sona e poi rimosso dopo la contestazione di Bendinelli, non rivelava chi sarà il candidato sindaco; è probabile, sebbene non confermato ufficialmente, che si tratti di Flavio Bonometti, che ha già rivestito il ruolo di primo cittadino dal 2003 al 2008 e che attualmente siede in minoranza in qualità di consigliere di Progetto Comune. Bendinelli riferisce che la presenza del suo nome sul volantino fra i partecipanti alla serata lo ha «messo a disagio» anche perché la sua preferenza personale va invece al sindaco uscente Gianluigi Mazzi, che si ricandida con il sostegno di tre civiche. «In qualità di amministratore del territorio», dichiara Bendinelli, che è anche sindaco di Garda, «io in questi anni ho avuto modo di lavorare con Mazzi e personalmente auspico che possa essere riconfermato. È una persona stimata e ritengo che abbia fatto un buon lavoro. Lo dico come sindaco, anche io eletto con una lista civica, non come segretario di partito. Nei Comuni medio-piccoli credo che sia importante guardare la persona prima che la militanza politica, e io mi spenderò per Mazzi». Il segretario della Lega di Sona Edgardo Pesce mantiene il riserbo su chi sarà il candidato sindaco del centrodestra, non confermando al momento le voci che parlano di Bonometti: «Prima di giovedì non usciamo con nessun nome», dice. Pesce, che è anche il promotore della serata, risponde invece sulla questione del volantino, spiegando che fino ad oggi il rapporto con Forza Italia era stato coeso: «Abbiamo iniziato a lavorare insieme per bocciare le modifiche costituzionali volute da Renzi, poi abbiamo continuato in occasione del referendum per l’autonomia del Veneto e poi, alle ultime elezioni politiche, abbiamo sostenuto l’elezione di Bendinelli nel nostro collegio. Quello di mettere il simbolo di Forza Italia sul volantino è stato un errore in buona fede, motivato dal fatto che fino a ieri eravamo seduti allo stesso tavolo. Per correttezza verso gli alleati, abbiamo invitato tutti: se adesso Bendinelli si smarca, significa che finché gli faceva comodo prendere i voti della Lega eravamo belli e bravi, mentre adesso che è diventato parlamentare queste cose non servono più». «Riteniamo», continua Pesce, «che il suo sia stato un comportamento scorretto, che dà fastidio agli elettori della Lega che lo hanno indirettamente votato. Se Forza Italia c’è ci fa piacere, perché la sua presenza è nella naturale alleanza fra partiti del centrodestra, se non c’è fa lo stesso, perché il partito trainante è la Lega». Lunedì, sulla pagina Facebook del consigliere regionale Stefano Casali, ma curiosamente non su quella della Lega di Sona, è apparsa una nuova versione del volantino, dove non ci sono più né il nome di Bendinelli né il simbolo di Forza Italia. Mentre la prima versione recitava «Centrodestra veneto unito», nella seconda la parola «unito» è sparita. Fra i loghi che sostengono il candidato sindaco della coalizione, oltre a quelli di Lega, Liga Veneta Repubblica, Fratelli d’Italia e Progetto Comune, è apparso anche quello di Verona domani, che nella prima versione del volantino non c’era. Tuttavia, ieri mattina ancora non si sapeva se la serata di domani sarà confermata o meno: Pesce, interpellato su questa questione, non ha infatti risposto. Finora, i candidati sindaci già usciti allo scoperto a Sona sono due: Gianluigi Mazzi, primo cittadino uscente, e Maurizio Moletta, attuale consigliere di minoranza della Lista Tosi per Sona. Si attende ora l’ufficializzazione del candidato sindaco del centrodestra, centrodestra che, almeno per come stanno ad oggi le cose, a Sona sembra essere già diviso. •

Federica Valbusa