Oggi l’opera che racconta la Grande guerra

Oggi verrà presentata la pubblicazione in due volumi «La Grande Guerra. Le operazioni in Italia e all’estero» e «I Carabinieri Reali nella Grande Guerra. Impiego tattico e reparti combattenti». L’iniziativa editoriale è stata promossa dal Comune di Sona e dal Centro studi e ricerche Magis Vitae per il centenario ed è patrocinata da presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato regionale Veneto per le celebrazioni e Comando generale dei carabinieri. Alle 17.30, nella baita di via Caduti del Lavoro, gli autori Alfonso Magro e Francesca Parisi illustreranno la ricerca storica. È stato riscoperto un patrimonio documentale che racconta la storia del carabiniere soldato e del carabiniere impegnato in servizi di polizia militare. Il sindaco Gianluigi Mazzi spiega: «L’idea è nata quattro anni fa quando ho conosciuto gli autori, che avevano già collaborato con il Comune di Pastrengo. Loro mi dissero che stavano cercando di pubblicare un’opera importante in occasione del centenario della grande guerra e che cercavano finanziatori che condividessero la finalità». Pareva che anche altri Comuni partecipassero, alla fine solo Sona ha rispettato l’impegno contribuendo con oltre settemila euro. Conclude il sindaco: «Oggi è un onore avere contribuito a questa pubblicazione». •

F.V.