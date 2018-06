Mazzi sceglie i suoi assessori Tre confermati e due nuovi

Il sindaco Gianluigi Mazzi, che ha vinto le elezioni con il 57,88 per cento dei voti ottenendo così l’opportunità del secondo mandato consecutivo, ha scelto i suoi assessori. Saranno Gianmichele Bianco, Gianfranco Dalla Valentina, Roberto Merzi, Monia Cimichella ed Elena Catalano. Bianco, Dalla Valentina e Catalano avevano fatto parte anche della giunta precedente, mentre Merzi è l’ex presidente del consiglio. Unica novità, quindi, è Cimichella, che con 266 preferenze è stata la donna più votata. Non ci sarà l’ex vicesindaco Simone Caltagirone, che ha anche scelto di rinunciare al ruolo di consigliere: il suo passo indietro ha consentito l’entrata in consiglio e in giunta di Catalano, che è anche l’unico assessore della lista Valore famiglia, mentre gli altri sono tutti di PerSona al centro. Bianco sarà il nuovo vicesindaco. A proposito di questa scelta, Mazzi chiarisce: «Non ho scelto Cimichella perché è una novità e, fra gli altri, ho scelto la persona che ritengo più capace di ascolto e di gestione del gruppo. Bianco ha dimostrato di saper essere presente sul territorio ed è anche il più anziano fra gli assessori. Quello di vicesindaco è un ruolo complicato, che Caltagirone ha portato avanti benissimo nello scorso mandato e che adesso va ricreato. Anche per il consenso che ha ricevuto (ha ottenuto 390 preferenze, ndr), ritengo che Bianco sia la persona più adeguata a rivestire questo ruolo, ma saranno il tempo e il suo lavoro a dimostrare se quella fatta è la scelta corretta». Il presidente del consiglio sarà Mattia Leoni, ventinovenne del capoluogo, rappresentante della lista civica Giovani per Sona e già consigliere nel precedente mandato. «Proporremo lui», spiega Mazzi, «per essere coerenti con l’intenzione di valorizzare i giovani, intenzione che abbiamo sempre sostenuto in campagna elettorale. Avrà anche l’incarico di occuparsi delle politiche giovanili. Vogliamo dare un’opportunità di crescita politica ad una persona che ha fatto cinque anni da consigliere e merita di salire un gradino in più». Mazzi aveva dichiarato che, nella composizione della giunta, avrebbe tenuto in considerazione anche la rappresentanza territoriale. In realtà, su cinque assessori quattro sono di Lugagnano, mentre Catalano è di Palazzolo. Sona sarà rappresentata dal presidente del consiglio Leoni. Quindi, nei ruoli più rilevanti manca la rappresentanza della frazione di San Giorgio in Salici. Spiega il sindaco Mazzi a questo proposito: «Katia Rigo e Orietta Vicentini, le due donne di San Giorgio in Salici, sono alla loro prima esperienza politica e ritengo che debbano farla in consiglio comunale. Anche Cimichella è in amministrazione per la prima volta ma lei ha preso tantissime preferenze e ho voluto dare rilievo a questo aspetto». Per quanto riguarda la scelta degli assessori, Mazzi si dice consapevole del fatto che, fra le persone non scelte, qualcuna potrebbe esserci rimasta male e non esclude che, comunque, nei prossimi cinque anni possano esserci dei cambiamenti: «Nei colloqui che ho fatto, più di una persona mi ha espresso la sua volontà e disponibilità di entrare in giunta. Qualcuno è stato sacrificato, ma saprà dimostrare l’attaccamento al gruppo in altri modi e ci sarà spazio per lavorare insieme. So che qualcuno c’è rimasto male, ma è giusto che sia il sindaco a decidere. Inoltre con il tempo le nomine potranno essere modificate: a tutti ho detto che potranno esserci variazioni nel corso del mandato, sia per i ruoli che per le deleghe». •

Federica Valbusa