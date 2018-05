Il Comune fa antimafia con «Avviso pubblico»

Il Comune di Sona ha aderito all’associazione Avviso Pubblico, che ha lo scopo di favorire la formazione civile contro le mafie attraverso la diffusione della cultura della legalità e l’attivazione di azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità. All’iniziativa hanno già aderito oltre 400 enti in Italia, 61 in Veneto (compresa la Regione) e 17 nella Provincia di Verona. Nella carta d’intenti dell’associazione si legge: «L'influenza delle organizzazioni criminali non è più limitata alle tradizionali zone d'insediamento; le enormi fortune acquisite con il traffico della droga vengono reinvestite nei circuiti finanziari e penetrano nell'economia legale, nuove attività criminali danno vita ad un vorticoso giro d'affari, si stringono patti perversi con ogni forma di potere occulto e con il sistema della corruzione». E ancora: «Le mafie non sono dunque solo un problema di ordine pubblico, né costituiscono un pericolo solo per le regioni meridionali. Esse rappresentano la più forte insidia alla convivenza civile, alla saldezza e alla credibilità delle istituzioni democratiche, al corretto funzionamento dell'economia. Esse impediscono lo sviluppo della democrazia e il pieno esercizio dei diritti dei cittadini». Da queste premesse, nel 1996, è nata la volontà di costituire una rete fra enti locali e Regioni, che avesse come obiettivi l’educazione alla legalità e il contrasto alle organizzazioni criminali. L’associazione, che ha sede a Grugliasco in provincia di Torino, si propone di promuovere iniziative di diverso tipo, fra cui percorsi di formazione nelle scuole e sul territorio. L’adesione prevede il versamento annuale di una quota associativa proporzionata al numero di abitanti; per il Comune di Sona la somma ammonta a 700 euro. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’atto costitutivo, lo statuto e la carta d’intenti di Avviso Pubblico. Il vicesindaco Simone Caltagirone ha affermato: «Riteniamo che sia dovere di ogni ente fare la propria parte, e ciò vuol dire attivare sul proprio territorio una serie di iniziative che possono manifestare in modo più dettagliato e più plateale, più esteso e più amplificato il concetto di legalità». Caltagirone ha spiegato che l’adesione ad Avviso Pubblico offrirà l’opportunità di «portare sul territorio progetti finalizzati a far conoscere esattamente cosa sono le mafie e come si muovono, perché molto spesso non le vediamo, ma ci sono». Pareri favorevoli all'adesione ad Avviso Pubblico sono arrivati anche da parte della minoranzacon Maurizio Moletta del Gruppo misto e con Enrico Cordioli, rappresentante del Pd e della civica Nuove prospettive. •

Federico Valbusa