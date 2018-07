Il Comune è secondo nella classifica dei più «ricicloni»

Sona è il secondo Comune riciclone della provincia, fra quelli con più di quindicimila abitanti. E questo incide anche sulle tasche dei cittadini, perché chi più ricicla meno paga. Negli ultimi anni, infatti, l’aumento della differenziazione ha portato ad una riduzione significativa della tassa sui rifiuti pagata dai cittadini sonesi. Ad esempio, una famiglia di quattro persone, che abita in circa cento metri quadrati, nel 2018 paga 45 euro in meno rispetto al 2013, passando da 237 a 192 euro: in cinque anni, il risparmio è di circa il 20 per cento. Il sindaco Gianluigi Mazzi dichiara: «Grazie alla collaborazione dei nostri cittadini, quest’anno siamo riusciti a ridurre il rifiuto secco residuo all’anno pro capite ad un valore pari a 66,1 Kg e questo ci rende orgogliosi. Il ruolo dei Comuni nel portare l’attuale sistema di gestione dei rifiuti sempre di più verso l’economia circolare è fondamentale, infatti le amministrazioni locali giocano un ruolo importante nell’indirizzare i propri concittadini verso pratiche virtuose di prevenzione, raccolta e riciclo, senza contare che questo genera anche una riduzione del costo dei rifiuti per famiglia». E aggiunge: «Ovviamente non ci fermeremo e come amministrazione proseguiremo nell’indirizzare i nostri cittadini a comportamenti sempre più virtuosi». Il venticinquesimo rapporto sui Comuni Ricicloni di Legambiente è stato presentato il 27 giugno a Roma nell’ambito dell’EcoForum sull’economia circolare dei rifiuti. Fra i Comuni con più di quindicimila abitanti, Sona è secondo solo a Negrar. A livello regionale, il Comune di Sona è dodicesimo con una percentuale di raccolta del rifiuto differenziato pari a 81,8 per cento: si tratta di un risultato significativo, se si pensa che nel 2013 la quota di riciclo era del 68,7 per cento. •

F.V.