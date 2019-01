Il calciatore sul palco Serata con Osvaldo e la sua rock band

Appese le scarpette al chiodo, l’ex calciatore di Roma, Juventus, Inter e Nazionale, Daniel Pablo Osvaldo, arriva sul palco del Club Il Giadino di Lugagnano di Sona con il suo nuovo progetto musicale i Barrio Viejo band argentina. L’appuntamento è per domenica sera. La band ha pubblicato il primo album Liberación per Sony Argentina ed ha da poco ultimato la registrazione del secondo disco che verrà pubblicato nei prossimi mesi. Ha anche annunciato le prime date del tour internazionale. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Osvaldo dichiara: «Il calcio non era più il mio mondo, stavo cominciando ad odiarlo. Mi hanno cercato alcuni club europei e dalla Cina, ma ormai avevo staccato. Ai soldi preferisco l’asado e una buona birra, perché non esiste giocare solo per denaro: avrebbe significato tradire il calcio e non avrei mai potuto. Ho deciso di smettere al Boca, non ce la facevo più: per il troppo gossip non potevo più uscire di casa». •