Da oggi angolo allattamento in biblioteca

La biblioteca di Sona adesso ha un’area per l’allattamento. Il primo Baby Pit Stop del Comune verrà inaugurato oggi alle 10.30. L’amministrazione ha aderito al progetto dell’Unicef, che prevede la creazione di un angolo per l’allattamento in luoghi pubblici facilmente accessibili. A Sona è stata scelta la biblioteca, dove le mamme trovano una poltroncina a disposizione. Antonella Dal Forno, assessore alla famiglia, dice: «Siamo felici d’aver raggiunto questo primo obiettivo e ci auguriamo di poter creare altri punti nel Comune per agevolare le mamme che durante le incombenze varie necessitano di un luogo riservato dove allattare con tranquillità». All’inaugurazione interverranno Adele Bertoldi, presidente sezione Unicef Verona, Maria Scudellari, presidente Iaf Ulss 9, Leonardo Speri, già responsabile scientifico programmi allattamento della Regione Veneto, e la puericultrice Giuseppina Venturini. Verranno anche presentate le iniziative rivolte ai genitori di bambini fino a un anno. «In particolare nei primi mesi di vita del bambino», afferma Dal Forno, «le mamme hanno bisogno di fare rete e di sentire il supporto della comunità». •

F.V.