Concluso il restauro di villa Trevisani Oggi inaugurazione e intitolazione

Villa Trevisani, sede della scuola dell’infanzia di Sona, è diventata l’edificio pubblico più sicuro dal punto di vista sismico del territorio comunale. L’inaugurazione dell’edificio restaurato è prevista per oggi alle 10.30, nel giardino della villa. Durante la cerimonia, la scuola sarà intitolata al cavalier Annibale Romani, benefattore e fondatore della prima materna di Sona. Il sindaco Gianluigi Mazzi commenta: «Per i bambini, per le famiglie, per il personale scolastico, per noi tutti cittadini del Comune di Sona, questo è un momento molto atteso e di grande festa dopo gli sforzi compiuti tutti assieme per raggiungere questa tappa. Quasi due anni di lavori cofinanziati dalla Regione Veneto ci hanno permesso di rendere la scuola sicura dal punto di vista sismico e di valorizzarla sotto il profilo architettonico». Spiega Mazzi: «Siamo stati in grado di far riemergere soffitti con pitture originali, valorizzare gli ambienti, arricchire la già pregevole pavimentazione e le scale interne. Ma anche la parte esterna è stata ristrutturata: l’antica scalinata e il terrazzo. Bellezze di valore assoluto che saranno luoghi di eventi e matrimoni». La spesa complessiva dell’intervento è stata di un milione e 300 mila euro, di cui 556 mila e 500 finanziati dalla Regione. I lavori sono stati affidati alla ditta Tecnobase di Trento. L’assessore alla scuola Antonella Dal Forno dichiara: «Alla soddisfazione di veder completato il restauro di villa e terrazzo, si aggiunge anche la gioia di poter finalmente intitolare la scuola al suo fondatore e benefattore Annibale Romani, nominato Cavaliere nel 1897 da Umberto I Re d’Italia proprio per questo suo gesto». •

F.V.