È tempo di Mag festival al parco di villa Romani

A Sona torna il Mag Festival, che raggiunge la sua decima edizione. Da mercoledì, il parco di Villa Trevisani-Romani ospiterà cinque giorni dedicati alla musica e all’arte. Organizzano Rocken & Emporio Malkovich, con il Patrocinio del Comune di Sona e il sostegno del Bando alle Ciance. Durante le serate, ci saranno una serie di eventi musicali che proporranno diversi generi. Il parco della villa verrà animato da installazioni artistiche: l’arte sarà inserita nella natura e la natura diventerà arte. Le diverse installazioni verranno giudicate da una giuria e il vincitore riceverà un premio di 500 euro. Il Mag festeggia il suo decimo compleanno con una novità: per la prima volta, ci sarà un mercatino del vintage, organizzato in collaborazione con HTC Los Angeles-Hollywood Trading Company, marchio riconosciuto in tutto il mondo per la qualità dei suoi capi. Sarà allestita una apposita area in cui poter vedere e provare i vestiti. Attenzione sarà riservata anche al buon cibo, con la proposta di prodotti di qualità per soddisfare ogni palato. La cucina sarà gestita dai ragazzi di Oblò Comfort Food & Saos. La manifestazione terminerà domenica. L’ingresso è gratuito. •

F.V.