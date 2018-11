Una targa per il martirio dei tre fratelli Carletti

Colpita più di altre dalla Grande guerra, domani la famiglia Carletti sarà ricordata con una cerimonia. In questi giorni, infatti, è stata affissa alla facciata del municipio di Sommacampagna una targa che ricorda i tre fratelli Adelino, Marcello e Giuseppe Carletti, caduti al fronte l’uno dopo l’altro tra il 1916 e il 1918. Tre di sei figli di Domenico Carletti e Rosa Turrini, contadini e pastori, nel 1915 partono per la guerra. Il primo a morire è Adelino, 24 anni, nel gennaio del 1916 a Scodovacca, vicino a Cervignano del Friuli. Giuseppe, più vecchio di quattro anni, cade a Dosso Faiti, sul Carso nell’estate del 1917. Marcello, 20 anni, muore il 16 gennaio del 1918, a Bassano, sull’ambulanza che lo sta conducendo a Schio per curare una ferita al cranio procurata da uno scontro a Gorizia. Nella città sul fronte però, c’è anche un quarto figlio dei Carletti, Luigi, 22 anni. Sconvolto per la fine di Marcello e per quella dei fratelli e pensando al dolore dei genitori, scappa e torna a casa. Ma è a tutti gli effetti un disertore e rischia la fucilazione. Un vicino lo denuncia. A casa Carletti giunge per questo il maresciallo dei carabinieri che per tre volte ha bussato a quella porta recando notizie di morte. Non può fare altro che prendere il giovane, prima che lo faccia qualcun altro, e condurlo a Peschiera. Ma vista la situazione e le lacrime della madre, Luigi viene graziato. Morirà nel 1932. Alla fine della guerra anche Giovanni, il primogenito, 33 anni e sei figli, rivedrà la famiglia. Il Comune di Sommacampagna conta 90 caduti nella prima guerra mondiale. E domani li ricorderà scoprendo la targa dedicata ai fratelli Carletti alle 10. La cerimonia sarà preceduta alle 9.45 dall’intervento di Jacopo Garonzi, pronipote dei fratelli Carletti, che nel 2015 ha compilato la tesina di maturità sulla loro storia. Seguirà l’orazione civile dello storico Carlo Saletti che ha curato, con l’associazione Créa, la ricerca storica e la stesura del testo della lapide. Successivamente gli alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Don Milani leggeranno i nomi dei caduti. Partirà poi il corteo per l’omaggio ai caduti. Alle 11.15 la messa e l’omaggio al monumento agli alpini. Sono previste cerimonie anche oggi: a Custoza, si deporranno corone al monumento ai caduti e si celebrerà la messa nella cappella dell’Ossario. A Sommacampagna viene inaugurata, alle 10, in municipio, una mostra di modellini di aerei della prima guerra mondiale, curata da Ipms Verona. A Caselle, il corteo partirà dalla baita degli alpini alle 17.15. VIGASIO. L’associazione Combattenti e reduci con il gruppo alpini, ha organizzato, per domani il ritrovo alle 9.30 davanti al municipio. Da qui partirà una sfilata verso la chiesa, dove alle 10 ci sarà una messa, a cui seguiranno la deposizione di corone al monumento ai Caduti. LU.FI.

M.V.A.