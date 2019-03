Testa mozzata alla statua del duca Scultore regala la nuova al Comune

Il principe senza testa ne avrà di nuovo una sulla spalle. La statua bronzea di Amedeo di Savoia, nel monumento della Cavalchina, vicino a Custoza, cui un ignoto ha tranciato il capo nel 2012, sarà sistemata in questi giorni. Lo scultore Nicola Beber ha offerto al Comune di Sommacampagna la testa in bronzo, da lui progettata, che è stata ricollocata sul principe in questi giorni e sarà inaugurata, domenica alle 11,30 con una cerimonia. Il duca d’Aosta, figlio del re Vittorio Emanuele II, aveva combattuto nella battaglia di Custoza del 24 giugno 1866, preludio della Terza guerra d’indipendenza per l’annessione del Veneto all’Italia, e si procurò proprio alla Cavalchina una ferita. A lui fu dedicato un altorilievo bronzeo che ritrae proprio il momento del ferimento. Il Comune decise di erigere il monumento nel 1890 alla notizia della morte di Amedeo avvenuta il 18 gennaio 1890. L’obelisco, in pietra Simona su bozzetto di Pietro Bordini, con l’altorilievo, fu inaugurato il 24 giugno 1894. Ma più di una volta, negli anni, un ignoto ha tagliato la testa della statua. L’ultimo episodio, appunto, nel 2012. Un paio di anni fa il Comune decise di riappropriarsi del terreno su cui si erge il monumento, per poter provvedere a un restauro del sito. A quella notizia, data da L’Arena, Beber si era proposto di offrire la testa in bronzo, che è stata da lui progettata e fusa alla fonderia Artebronzo di Villafranca. Il Comune intende ora reperire i fondi necessari per il restauro completo del monumento che versa in uno stato di degrado: sia l’obelisco, sia l’altorilievo, fuso dall’artista milanese Ceriani. «Per promuovere il nostro territorio è necessario valorizzare e prendersi cura del patrimonio storico artistico», spiega la consigliera alla promozione del turismo, Eleonora Principe. «Solo così si può creare interesse da parte dei cittadini e offrire un miglior servizio ai turisti». •

M.V.A.