Raccolti 2.600 euro in paese durante le Giornate del Fai

Le Giornate del Fai sono organizzate dal Fondo Ambiente Italiano con lo scopo di raccogliere fondi per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico artistico e ambientale italiano. Nel Comune di Sommacampagna sono stati ben 900 i visitatori, provenienti da Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, ma anche da città più lontane come Macerata e Torino, oltre ai concittadini e a persone provenienti da tutta la provincia di Verona. Anche dalle strutture ricettive sono arrivati riscontri positivi. Nelle due giornate sono stati raccolti, grazie alle offerte lasciate dai visitatori e ai contributi di iscrizione (tesseramento) al Fai, circa 2.600 euro. I soldi verranno interamente versati al Fai che li utilizzerà per gli scopi succitati. Il Comune di Sommacampagna è stato inserito così, per il quarto anno consecutivo, in una rete d’eccellenza che gode di pubblicità a livello nazionale, con la possibilità di raggiungere ottimi risultati e riscontri turistici lavorando in rete con gli altri. Risultati che tra l’altro si sono già visti il fine settimana successivo, quello di Pasqua, con una grande presenza di turisti a Custoza, dal Camminacustoza all’ossario. Così commenta il consigliere comunale con delega alla valorizzazione del territorio, Eleonora Principe: «Ancora una volta siamo riusciti a far sentire il turista come a casa propria, grazie al calore dato dall'accoglienza del nostro territorio, dalle guide (i cosiddetti Ciceroni) ai proprietari che hanno messo a disposizione strutture private, dalle ricettive ai numerosissimi volontari che hanno dedicato due giornate per far conoscere ai visitatori la bellezza delle nostre terre. Abbiamo avuto modo così di lanciare la nuova stagione turistica. Mi auguro che quello che abbiamo seminato in queste due giornate, frutto comunque di quello che stiamo tutti da anni seminando, possa avere un riscontro positivo per il turismo lento a cui è vocato il nostro Comune, ma anche per le attività ricettive, che danno sostegno alla bellezza che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio comunale». •

L.Q.