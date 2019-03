Pericolante e chiuso da 10 anni L’antico santuario può riaprire

Era il 17 giugno 2010 quando il santuario della Madonna del Monte venne chiuso al culto con ordinanza sindacale numero 35 dal primo cittadino Gianluigi Soardi perché pericoloso per l’incolumità delle persone. Del XII secolo, la chiesa era stata sollecitata nei secoli da almeno una cinquantina di terremoti. Arriva così a distanza di dieci anni la buona e attesa notizia che il sacro edificio verrà a giorni messo in sicurezza e senz’altro riaperto al culto prima di Pasqua. C’è stata una riunione in municipio presenti il sindaco Graziella Manzato, l’arciprete don Alessandro Martini, l’assessore Giandomenico Allegri, il consigliere delegato al territorio Eleonora Principe, il presidente e fondatore del comitato della Madonna del Monte Gino Melloni, la proprietaria della chiesetta Elisabetta Sambugar che da tempo ha chiaramente manifestato la propria intenzione e volontà di donare la chiesa a istituzione pubblica o religiosa. Così Allegri, assessore all’edilizia privata e urbanistica: «Al termine di un percorso iniziato circa un anno fa siamo riusciti a reperire le risorse per mettere in sicurezza il santuario. Con l’installazione dei ponteggi Layher a supporto statico delle capriate del tetto e di una rete di protezione, assicurata a dette strutture metalliche, contro l’eventuale caduta di calcinacci sarà possibile l’accesso all’edificio. I lavori nell’immediato futuro saranno di carattere temporaneo e provvisorio, per scongiurare eventuali cedimenti e garantire la sicurezza dell’immobile in vista di un futuro recupero completo del fabbricato della chiesa. Nelle prossime settimane sarà effettuata l’installazione di adeguate puntelli sui due lati della chiesa. La posa in opera di tali elementi metallici permetterà inoltre il montaggio di una apposita rete, situata immediatamente sotto la struttura di supporto delle capriate, per prevenire eventuali cadute a terra di materiale minuto. Questo intervento, seppur consentendo di rendere l’edificio nuovamente accessibile solo ad un numero limitato di visitatori, sarebbe vissuto dalla popolazione come un impegno a continuare nel recupero di questa importante memoria storica e religiosa del nostro paese». La Layher spa ha la sede nazionale in Sommacampagna e crede nel territorio. i lavori saranno eseguiti da un’impresa pure di Sommacampagna. I tempi? Sufficientemente celeri. Precisa Allegri: «Partiti i lavori, in una settimana si dovrebbe portare a termine l’opera e così dopo la certificazione degli ingegneri chiederemo il ritiro dell’ordinanza di chiusura». Costo previsto 20mila euro, metà a carico della proprietà e metà erogati come contributo dal comune che s’impegna, altresì, a ricercare forme di finanziamento pubblico o privato per sostenere eventuali ulteriori interventi da valutarsi in ordine alla priorità strutturale. «Procederemo a una convenzione a quattro, della durata di 10 anni, prorogabile: proprietà, comune, parrocchia, comitato Madonna del Monte che lavoreranno in sinergia», ha infine ricordato Allegri. La convenzione è stata già approvata dal consiglio comunale. Dopo la messa in sicurezza, in chiesa saranno ammessi contemporaneamente al massimo 100 persone. Verrà sistemata una sola fila di banchi e tra i ponteggi ci sarà uno spazio di sei metri. Per Elisabetta Sambugar, proprietaria dell’edificio con mamma Norma Sganzerla, «è il risultato splendido di un gioco di squadra al quale parteciperanno due ditte con sede nel nostro paese. Ci siamo fatti conoscere attraverso la Fai: 3.762 i voti raccolti nel censimento 2018, primo posto nel Veronese, e secondo posto nel Veneto», dopo l’area protetta di Serrai di Sottoguda (Bl), il canyon devastata da piogge e frane nello scorso 3 novembre. Lo stesso comitato della Madonna del Monte, nato nel 1981, aveva portato a novembre in municipio circa 1.200 firme raccolte spontaneamente di persone e fedeli del Comune e di altri paesi limitrofi con la collaborazione del gruppo alpini e del circolo anziani. I l santuario del XII secolo, immerso nei vigneti, dopo vari passaggi, dal 28 dicembre 1956 è di proprietà delle signore Norma Sganzerla e della figlia Elisabetta Sambugar. È stato visitato da quattro santi: San Francesco nel 1220, Sant’Antonio da Padova nel 1231, San Carlo Borromeo nel 1565 e da San Giovanni Calabria nel 1948. •

Lorenzo Quaini