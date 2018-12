Nuove barricate contro una discarica

L’amministrazione comunale si pronuncia contraria all’ampliamento della discarica Casetta. E ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Veneto contro il provvedimento emanato dalla Regione di compatibilità ambientale al progetto «Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva». Il sito è la discarica per rifiuti speciali non pericolosi gestita dalla Pro-In srl. Anche il consigliere di minoranza Augusto Pietropoli ha presentato un’interrogazione che sarà discussa nel consiglio comunale di domani. Già nel giugno 2017 la giunta aveva espresso parere contrario al progetto per la mancanza di un programma cronologico certo dei lavori e per l’aumento derivante di circa il 12,5 per cento della quantità di rifiuti finora conferiti e autorizzati. «A nostro avviso è un ampliamento in contrasto con il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato nel 2015», spiega l’assessore Fabrizio Bertolaso che ripercorre le tappe della vicenda: la discarica era stata aperta per bonificare i rifiuti speciali rinvenuti nell’area con un progetto approvato nel 1986 di un sito di seconda categoria gestito dalla VePart su terreno di proprietà privata. Nel 1998 erano stati chiusi i conferimenti e ne era stata collaudata la copertura nel 2002. Il proprietario del terreno aveva concesso la disponibilità alla VePart per la gestione del post-mortem. Nel 2004, la Regione aveva approvato un progetto di recupero e ampliamento volumetrico, per innalzamento, dell’ex discarica per 216mila metri cubi. Il sito di stoccaggio dal 2008 è in gestione alla Pro In che ha completato i conferimenti nel novembre 2016. «Entro il 31 dicembre scorso doveva essere completata la copertura finale, ma oggi la discarica risulta coperta con un telo», spiega una nota del Comune. «La Regione con decreto del 2012 ha approvato una variante non sostanziale presentata dalla ditta, portando il volume massimo autorizzato a 200mila metri cubi». Ma su questo Bertolaso punta il dito: «L’attuale stato autorizzativo è di 200mila metri, ritenere che si possa arrivare a 216mila a nostro avviso rende di fatto l’intervento equivalente a un ampliamento e quindi non può essere autorizzato». •

M.V.A.