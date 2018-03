Letture per bambini Inizia l’attività nella biblioteca

Il servizio ricreativo culturale della biblioteca comunale, su indicazione dell’amministrazione, svilupperà, a partire da aprile il progetto Lettura ad alta voce per i bambini in età prescolare. È uno dei punti del programma «Iniziative della promozione della lettura» del piano esecutivo di gestione 2018-2020 approvato lo scorso gennaio. La lettura ad alta voce in età prescolare, e in particolare nella fascia da 0 a 3 anni, è un’attività educativa molto importante, che può avere effetti decisivi sullo sviluppo psicofisico del bambino. Gli aspetti emersi durante il corso di formazione multidisciplinare per operatori Npl (nati per leggere) cui il personale bibliotecario ha partecipato lo scorso anno, evidenziano che la plasticità cerebrale è massima nei primi due-tre anni di vita e tali attività stimolano lo sviluppo del linguaggio, le abilità cognitive, la curiosità e la memoria, contribuendo inoltre a creare momenti ed esperienze piacevoli vissute con i genitori. Il progetto si pone quindi di sviluppare le iniziative dedicate ai bambini in fascia di età 0-3 anni, ai loro genitori, e alle figure educative e si articolerà in eventi, attività e promozione pubblicitaria. Sabato 14 aprile alle 10 in particolare, si terrà una cerimonia di benvenuto per i genitori dei nuovi nati, in cui si presenterà la biblioteca e il progetto. Le letture animate ai bambini saranno curate dal gruppo delle lettrici volontarie della biblioteca di Sommacampagna, con cadenza periodica; si organizzeranno incontri formativi per i genitori, insegnanti, educatori, oltre che per il personale di biblioteca, con esperti dell’infanzia; si collaborerà con enti e associazioni del territorio. La biblioteca comunale non è nuova a simili iniziative: negli scorsi anni ha infatti organizzato letture animate per i bambini da 0 a 6 anni, oltre che attività formative per adulti, provvedendo ad allestire degli spazi adeguati, nella biblioteca di Sommacampagna e il centro lettura di Caselle, e revisionando e ampliando il patrimonio bibliotecario a disposizione dei bambini. «La crescita culturale», dichiara l’assessore alla cultura Isabel Granados, «parte dall’inizio e da qui anche il nostro impegno. È la scienza a dirci che queste attività portano a risultati positivi per lo sviluppo della mente e del carattere dei bambini». •

L.Q.