L’Antica fiera raccoglie offerte per il santuario

Si sta avvicinando a grandi passi l’Antica fiera di Sommacampagna che si terrà da giovedì prossimo a martedì 28. In occasione dell’evento i volontari del gruppo «Sommacampagna si racconta Ri-conoscere il territorio attraverso gli occhi di chi lo vive» svolgeranno attività culturali e di promozione del territorio. Spiega Eleonora Principe, consigliere comunale delegato al territorio: «Sabato prossimo alle 16 si terrà una passeggiata al Santuario di Madonna del Monte, con i nostri volontari che racconteranno la storia di questo sacro edificio e offriranno la possibilità a chi lo desidera di vedere l’interno anche se non sarà comunque possibile entrare». La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per il santuario. «Lunedì 27», prosegue Principe, «i nostri volontari saranno presenti con uno stand al Mercato della terra di Sommacampagna, che si terrà eccezionalmente a Villa Venier tra le 9 e le 13. In questa occasione», continua il consigliere comunale, «saranno effettuate delle visite guidate alla scoperta della prestigiosa residenza nobiliare. Durante la Fiera sarà anche possibile visitare la mostra “La memoria raccontata”, allestita nei locali del Centro anziani di Sommacampagna. Alcune foto selezionate saranno accompagnate dai ricordi che gli anziani hanno condiviso con noi durante il percorso di raccolta di documenti e testimonianze che hanno condotto allo spettacolo Vi raccontiamo il 25 aprile». Il gruppo «Sommacampagna si raccontaZ si sta impegnando assieme alla proprietà e ad altri enti e comitati (Comune di Sommacampagna, delegazione di Verona del Fai - il Fondo per l’ambiente - , parrocchia di Sommacampagna, Comitato Madonna del Monte) per la raccolta di firme per i Luoghi del cuore del Fai. Il luogo prescelto per questa campagna 2018 è il Santuario di Madonna del Monte, in precarie condizioni e sottoposto a decreto di inagibilità dal 2010. Come ricorda Principe, è possibile contribuire alla raccolta firme cliccando sul link sottostante e condividendolo con i propri conoscenti. «Inoltre», prosegue la consigliera comunale, «ricordiamo a tutti che è possibile firmare i moduli nei maggiori luoghi di ritrovo del territorio, ovvero all’Ufficio anagrafe, in parrocchia, all’Ossario di Custoza e in tutte le attività che espongono la locandina dedicata all’evento». Può firmare chiunque abbia dai 15 anni in su, che sia residenti in qualsiasi parte del mondo. È inoltre possibile firmare per più di un Luogo del cuore: https://www. fondoambiente.it/luoghi/sa ntuario-madonna-del-monte?ldc. «Troverete i nostri volontari domenica 2 settembre, in occasione del Mercato della terra in piazza della Repubblica», conclude Principe. «Tra le 9 e le 13 saranno organizzati turni di visite guidate ad alcuni monumenti del capoluogo. Per rimanere aggiornati sulle attività o avere informazioni più dettagliate basta seguire i canali social oppure contattare l’indirizzo sommacampagnasiracconta @ gmail. com». •

Lorenzo Quaini