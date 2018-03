«I nazisti sono fuggiti, la gente sta spogliando il loro comando»

24 aprile 1945. «Attesa piena di ansie. Nervi tesi della popolazione scossi dal turbamento perché gli eventi precipitano». I tedeschi travolgeranno il paese nella loro «fuga disperata»? O toccherà combattere? E se invece fosse vicina la pace? Dubbi e riflessioni sono tutti lì, scritti su un foglio protocollo ingiallito dal tempo sigillato dal timbro del Comune di Sommacampagna. È uno stralcio dell’avvincente diario del giornalista Guido Vicenzoni, vissuto nella prima metà del Novecento, che descrive i tre giorni nel suo paese sotto l’onda della Liberazione, passata per detonazioni e scoppi «da far tremare le case» e conclusasi con la cortina di fumo che si alza dal cortile di villa Campostrini, residenza del Comando tedesco, dove i nazisti prima della fuga «verso il Garda e la Val d’Adige col fucile e il tascapane», hanno bruciato registri, atti di tribunale, corrispondenza; e dove, il 25 aprile, entrano in massa i cittadini per prelevare, tra gioia e sconcerto per la fine della guerra, tutto ciò che trovano: moto, macchine per scrivere, forme di formaggio, finestre. Poi il raduno, il 26 aprile, in piazza tra grida entusiaste, «lagrime agli occhi» e tricolore alle finestre. L’INEDITO. Questo è un documento inedito, tra i tanti spuntati dagli uffici comunali di Sommacampagna e che saranno messi tutti insieme, selezionati e catalogati per la nuova iniziativa del Comune: la costituzione del primo Archivio storico comunale, che avrà sede in alcune stanze di villa Venier di proprietà municipale. Sono tante le carte preziose che non vedono la luce da decenni e che due archeologi, Valentina Marchetto e Salvatore Modicano, 30 anni, stanno recuperando, su incarico dell’ente, passando a setaccio palazzo Terzi, il municipio. I due giovani hanno prestato servizio civile ai musei civici di Verona e agli eventi organizzati per i 150 anni della battaglia di Custoza a Sommacampagna, dove vivono. Hanno anche partecipato all’iniziativa comunale di recupero della memoria locale intitolata «Sommacampagna si racconta». Dagli uffici affiorano documenti del periodo risorgimentale e delle due guerre mondiali, come le richieste dei familiari in cerca dei loro congiunti dispersi al fronte. C’è anche un vademecum del secondo dopoguerra, che indica come fare per ritrovarli. I testi più antichi risalgono finora al 1848: sono antichi scritti sulla coltura del baco da seta, attività predominante dell’economia locale dell’Ottocento. Ma qualche fascicolo potrebbe contenerne di più antichi. IL DIARIO. C’è poi il diario della Liberazione di Vicenzoni che, oltre a lasciare al suo paese natale le cronache di tanti avvenimenti, ben prima, nel 1937, aveva promosso una mostra a palazzo Terzi con i documenti comunali, esortando gli amministratori a valorizzare questi preziosi fondi in un archivio apposito. «Dopo ottant’anni rispondiamo alla sua sollecitazione», spiega la consigliera delegata alla valorizzazione del patrimonio, Eleonora Principe. «Stiamo recuperando tutto il materiale che oggi è custodito non in maniera razionale, nei depositi e negli uffici. Lo stiamo selezionando per capire cosa abbiamo e cosa inventariare. Gli incartamenti più significativi saranno trasferiti a villa Venier. Il fine è che i cittadini possano fruire di questo patrimonio», conclude Principe. «E che si possa agevolare la ricerca storica che ora non si può fare: non si sa quali documenti ci siano e dove. Non poter fare ricerca su Custoza oggi, ad esempio, è una mancanza». IL PERIODO STORICO. I documenti arrivano al 1848. I precedenti sono all’Archivio di Stato. Il nuovo archivio storico comunale sarà inserito nella rete internet del sistema archivistico nazionale. Il Comune, inoltre, ha contattato associazioni che si occupano di ricerche specifiche, come quella dei dispersi nelle guerre, qualora si potessero trovare materiale utile. Il portale «Il mondo degli archivi» ha chiesto, inoltre, a Sommacampagna di inviare una relazione sul materiale custodito. Ma il lavoro di recupero della memoria non finisce qui. Tutti i venerdì, al centro anziani, si raccolgono foto e racconti del secondo Novecento e si registrano testimonianze orali, in vista di uno spettacolo teatrale, sotto la guida della regista Emanuela Rizzotto, che andrà in scena il 25 aprile. Tutto il materiale diventerà poi un altro tassello, a villa Venier, dell’archivio comunale. •

Maria Vittoria Adami