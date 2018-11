Casa di riposo più grande Presto aprirà il cantiere

La casa di riposo Giannantonio Campostrini verrà prossimamente ampliata, utilizzando fondi propri dell’Ipab. Il progetto è a cura della società Europroject srl di Bagnolo Mella, Brescia ed è già stato approvato dalla commissione edilizia del Comune e gli atti stanno per essere trasferiti alla Regione Veneto per il parere obbligatorio. I pareri e i permessi potrebbero essere perfezionati entro il 2018 e ciò permetterebbe la realizzazione completa entro il prossimo anno. Inaugurata nel 1999 la casa fornisce servizi residenziali e attività diurne per gli anziani di Sommacampagna e di altri comuni con una disponibilità di 70 posti letto e attività diurne per una ventina di utenti. L’assessore Fabrizio Bertolaso ricorda come da tempo il consiglio di amministrazione abbia iniziato a valutare proposte di ampliamento della casa per migliorare i servizi offerti e per ottemperare ad interventi di stabilità sismica previsti dalla normativa nazionale, nonchè per soddisfare le prescrizioni dell’Ulss 9 Scaligera. «Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di una nuova ala in cui spostare gli ambulatori medici, serviti da un ingresso proprio; la realizzazione di una nuova area ad ampliamento del piano terra, nel quale verrà trasferito il centro diurno, migliorandone, tra le altre, l’accesso al giardino; l’adeguamento dell’ufficio di prima accoglienza; la realizzazione di nuovi spazi per il sollievo-fine vita; un ufficio di segretariato sociale; un zona rieducativa con palestra e zona terapie; una sala convegni/incontri; l’ampliamento della zona spogliatoi personale e ulteriori spazi di deposito a servizio dell’intera struttura». Bertolaso aggiunge: «La realizzazione dei lavori è prevista con il mantenimeto di tutti i servizi della casa, nel rispetto degli spazi e dei bisgoni degli ospiti; garantirà inoltre una separazione tra i servizi ambulatoriali e quelli residenziali e manterrà uno spazio verde rilevante e fruibile». L’intervento progettuale si è posto come primo obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi offerti e l’ampliamento dell’edificio anche dal punto si vista energetico, pensando a una struttura che potesse sfruttare nel periodo invernale il più possibile gli apporti solari, ma nello stesso tempo permettesse di mitigare quelli estivi.

Lorenzo Quaini