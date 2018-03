Scompare un aereo ma è simulazione

Sorvoli multipli e mezzi di soccorso a terra nelle zone di Villafranca, Giazza, Sant'Anna d'Alfaedo e Boscochiesanuova: niente panico, l'emergenza martedì sarà solo simulata. È questa l'area che sarà interessata da mattina a sera da Sater, l'attività di esercitazione e addestramente messa in campo dall'Aeronautica militare che si era svolta nel veronese anche nel 2011, nella cornice del Monte Baldo. Lo scenario simulato sarà quello di un incidente aereo in area montana, con l'allarme innescato dalla scomparsa dai radar di un aereo: scatterà così l'emergenza simulata con l'attivazione di tutte le componenti del sistema a partire dal sorvolo delle aree interessate fino alla ricerca a terra dei componenti dell'equipaggio. La base operativa di Sater, dove sarà approntato il comando delle operazioni e la logistica, sarà all'aeroporto di Boscomantico dalle 9.30: qui ci sarà la cabina di regia dell'esercitazione che coinvolge un centinaio di operatori e sette tra aerei ed elicotteri e che non andrà ad interferire con le aree di competenza dell'aviazione civile. La parte di training in volo sarà coordinata dall'Aeronautica militare, quella a terra, relativa alle operazioni di ricerca persone, sarà in capo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico della regione Veneto che dovrà cercare i dispersi e il relitto dell'aereo. Il Sater è un'esercitazione nazionale che costituisce uno dei momenti addestrativi previsti dall'Aeronautica militare. All'operazione partecipa un elicottero HH-139 del 15° Stormo 83° Gruppo di base a Cervia, un SIAI 208 della Squadriglia Collegamenti di Linate, un AB-205 del 4° Reggimento Aves Altair di Bolzano, un AB-412 del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bolzano un AB-412 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Bolzano, un AB-412 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Veneto ed un AB-212 del 3° Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna. •

P.D.C.