Oggi i funerali dell’operaio

Si svolgeranno oggi alle 18 al cimitero di Monterubbiano, in provincia di Fermo, i funerali di Lorent Farruku, il 21enne morto mentre era a bordo della sua auto all’alba di venerdì scorso. Ieri sera, invece, nella chiesa di Mozzecane don Pietro Salvetti ha celebrato il rosario con gli amici e i conoscenti del ragazzo che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Farruku, nato in Albania, si era spostato da Durazzo prima nelle Marche e poi nel veronese. Aveva abitato in centro paese a Mozzecane per diversi anni per poi trasferirsi, solo qualche mese fa, nella vicina frazione di San Zeno con la fidanzata: l’inizio della loro nuova vita insieme. Stava andando al lavoro quando poco prima delle sette del mattino la sua Peugeot 206 nera ha sbandato fuori dalla strada, carambolando per diversi metri. Si trovava sulla provinciale Postumia, sul mantovano, nel tratto che congiunge Marengo a Goito. Per lui non c’è stato niente da fare. I soccorritori, chiamati dagli automobilisti di passaggio, hanno provato a rianimarlo per oltre mezz’ora. Un destino beffardo quello di Farruku perché era quasi arrivato sul posto di lavoro quando ha perso il controllo del mezzo. •

N.V.