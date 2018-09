Vittoria di Letizia Magnani al risotto del giornalista

La Fiera del riso è la festa del risotto, è lui il piatto protagonista di tutti gli stand e di tutti i concorsi gastronomici della manifestazione. Il primo di quest’ anno è stato il Risotto del giornalista, giunto alla terza edizione, vinto dal Risotto ai sapori di Cervia sfumato allo spumante Rambela, squacquerone Dop, salicornia, pinoli e capesante marinate al Sale Dolce di Cervia, preparato da Letizia Magnani, giornalista professionista e scrittrice romagnola, con Daniele Cipriani, chef de La Cola di Avesa. È risultato il migliore, per la giuria presieduta da Morello Pecchioli, giornalista e ideatore del concorso, tra i sette in gara, vincendo sui risotti alla zucca e Monte veronese; come una sarda in Saor; al petto d’oca affumicato, zucchine e formaggio Tosone; tartadè; all’anguilla e ai formaggi lombardi e pepe di Sarawak. Quest’ultimo, preparato da Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, con lo chef Matteo Scibilla ha vinto nella sezione del concorso riservata al miglior abbinamento risotto-vino, grazie al Soave superiore classico scelto dal sommelier Paolo Bortolazzi. La sezione del concorso per il premio dell’Autocritica, in cui i giornalisti in gara a loro volta votano il miglior piatto in concorso esprimendo due preferenze, è andato, a pari merito, allo stesso Lupini e a Luigi Franchi, direttore di Sala&Cucina, per il risotto al petto d’oca affumicato, zucchine e formaggio Tosone preparato con Fulvio Renoffio. I vincitori sono stati premiati dall’amministratore unico di Ente fiera Alberto Fenzi e dal vicesindaco Michele Gruppo. Il secondo concorso gastronomico disputato, Risotto del Sommelier, ha visto in gara sette chef e altrettanti somelier di tutte le province venete, ed ha decretato la vittoria di Vicenza e Venezia. Il miglior abbinamento risotto-vino, per la giuria guidata da Marco Aldegheri, presidente Ais Veneto, è risultato quello tra il risotto alla quaglia, rosmarino e tartufo e un Montemitorio 2016-Tai Rosso Colli Berici Doc della cantina Dal Maso di Montebello Vicentino: in cucina lo chef Elvis Mascarello dell’agriturismo La Torre di Molvena, accompagnato dalla delegata Ais Vicenza Paola Bonomi. Il miglior piatto, sia per la giuria tecnica che per gli ospiti in sala, è stato invece il risotto de Fenoci al CottoCrudo di mare (capesante, gamberi rossi di Sicilia e scampi), profumo di spezie e liquirizia, preparato da Paolo Businaro del Bistrot de Venise. Fenzi e il sindaco Canazza hanno premiato i vincitori. •

M.F.