Tributo con gli studenti ai caduti in battaglia

«Ho visto negli occhi degli studenti e degli insegnanti la commozione per il ricordo e la riconoscenza tributata ai nostri caduti nel centenario di Vittorio Veneto», ha dichiarato il presidente provinciale dei Combattenti e Reduci Bruno Buratto, «e così ho capito che abbiamo centrato l’obiettivo. Volevamo una giornata interamente dedicata alle nuovi generazioni per comunicare l’orrore della guerra ed il sacrificio di migliaia e migliaia di giovani per la libertà della nostra nazione». A fare da corona alla foltissima delegazione di studenti seduti al Palariso sono giunti il vicepresidente della Provincia Pino Caldana, il vicesindaco di Isola della Scala Michele Gruppo e Vincenzo Passarin, sindaco di Boschi Sant’Anna, Roberto Gazzani di Trevenzuolo e Granzarolli per Sorgà, oltre all’assessore alla cultura Federico Giordani. «Non possiamo dimenticare mai chi ha versato il proprio sangue e immortalato la propria vita per la nostra gloriosa bandiera», ha esordito Gruppo, «perché la storia è insegnamento e maestra della vita». «La presenza oggi di alcuni reduci della seconda Guerra mondiale dà lo spessore dell’incontro dedicato a voi cari ragazzi», ha sottolineato Pino Caldana, «e la loro storia personale è un monito cristallino che ci deve assolutamente insegnare che la guerra è una immane tragedia e che la pace è il mezzo più logico per una convivenza civile». L’attenzione dei ragazzi è stata focalizzata dai filmati del regista Mauro Quattrina. Hanno evidenziato la tragedia dei soldati del 1915-1918: la pazzia, il disfacimento di parti del corpo, l’utilizzo dei gas. Come si sia preparata alla guerra l’Italia di allora è stata presentata da alcune sequenze di Franco Bottazzi e dalle letture dal fronte curate da Tiziano Gelmetti. Coinvolgenti le cante patriottiche del Coro Montegaleto di Bussolengo che hanno accompagnato le fasi più salienti della giornata. Ha concluso il «giorno del ricordo» un intervento di Nicolò Brenzoni che ha evidenziato come i giovani possano essere gli artefici del loro futuro grazie al lungo periodo di pace che l’Europa sta godendo da moltissimi anni. A tutti i ragazzi che hanno partecipato alla giornata, il presidente Bruno Buratto ha consegnato ad ognuno il distintivo della Federazione dei Combattenti e Reduci con il titolo di «socio onorario».

S.B.