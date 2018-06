Sì ai volontari della sicurezza per controllare strade e case

Il controllo del vicinato mette d’accordo il consiglio comunale. Nell’ultima seduta è stata approvata all’unanimità una mozione dei consiglieri del Movimento 5 stelle Alessandro Chesini e Giacomo Bonfante con un emendamento del sindaco Stefano Canazza, che impegna «il sindaco e la giunta a promuovere e valutare l’avvio anche nel Comune del controllo del vicinato». Le premesse della mozione spiegano che si tratta di un progetto che prevede «la creazione, su base volontaria, di gruppi costituiti da cittadini, ciascuno con un proprio coordinatore, che vengono formati da esperti e che adottano e attuano un programma di controllo del territorio»; che è uno strumento di tipo preventivo e repressivo che risponde alle istanze dei cittadini, alla loro percezione diffusa di insicurezza e al moltiplicarsi di episodi criminosi, già applicato da più di dieci milioni di famiglie nel mondo e già messo in atto in provincia di Verona da alcuni Comuni. Spiega inoltre che si tratta di «uno strumento pragmatico, serio e gratuito che rafforza l’attività delle forze dell’ordine e finisce per favorisce la socialità e il senso di responsabilità collettivo. Dopo un’adeguata formazione, i cittadini volontari potranno osservare e segnalare alle forze dell’ordine anomalie significative, senza agire direttamente ed evitando situazioni di pericolo». La mozione approvata chiede che «il progetto sia valutato dal comando di polizia locale e tenga conto delle sue richieste di adattamento alle esigenze specifiche e alle problematiche peculiari del territorio». Canazza ha spiegato la necessità di esaminare le problematiche tecniche, di approfondimenti relativi a chi potrà essere arruolato, al coinvolgimento della polizia locale ed eventualmente delle altre forze dell’ordine, ed ha aggiunto: «Sappiamo che ci sono anche altre realtà che si occupano di sicurezza a Isola della Scala, persone motivate che si stanno dando da fare autonomamente con un’organizzazione propria; le due cose non confliggono, forse magari si può arricchire il servizio alla cittadinanza, per cui volevo fare delle valutazioni puntuali». Bonfante ha a sua volta osservato: «Sono contento che la mozione sia stata presa in considerazione. Abbiamo cercato un approccio al problema molto pragmatico, non tanto ideologico, sappiamo che è facile soffiare sul fuoco, alimentare tensioni e intolleranza. Il sentimento di insicurezza c’è, è diffuso e va affrontato. Il controllo di vicinato è un’occasione per supportare le forze che fanno questo lavoro. Ci sono poi persone che si organizzano spontaneamente per farlo; anche il controllo di vicinato è su base spontanea, l’unica cosa che fa in più è dare a queste persone maggiore organizzazione e anche una formazione. Oltre alle persone già impegnate, possono esserci famiglie che vogliono organizzarsi per controllare altri quartieri, segnalando irregolarità, sempre nei limiti della legalità». •

Mariella Falduto