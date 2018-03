Percorso verso la nascita per futuri mamme e papà

Il Comune e l’associazione il Melograno, centro informazioni maternità e nascita, organizzano un percorso di accompagnamento alla nascita rivolto alle future mamme e ai futuri papà. È prevista una serie di otto incontri serali, dalle 18,30 alle 20, programmati tra aprile e maggio e tenuti dall’ostetrica Nicoletta Fusaro all’asilo nido comunale in via Libertà 8. Gli argomenti trattati riguardano l’attesa della nascita (11 aprile), cosa preparare per il bambino (16 aprile al Centro famiglie di via Vittorio Veneto), il travaglio (2 maggio), il parto (9 maggio), la nascita e l’accoglienza del neonato (16 maggio), l’allattamento materno (23 maggio), il ritorno a casa (30 maggio). L’ultimo appuntamento è dedicato all’incontro tra le mamme e i bambini dopo la nascita. Il costo del corso è di 20 euro per i residenti e di 50 euro per i non residenti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Servizio Socio-Educativo del Comune, 045.6631910, indirizzo di posta elettronica mirandolal@comune.isoladellascala.vr.it. •

M.F.