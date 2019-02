Nuovo palcoscenico internazionale Risotto servito alla Borsa del turismo

Anche il risotto all’isolana è stato preparato fra i piatti serviti al Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si è tenuta da domenica a martedì a Milano. I maestri risottari di Isola della Scala sono stati ospitati nello stand della Regione Veneto e hanno preparato diverse centinaia di porzioni per operatori e visitatori. Non è stata la prima volta per il risotto all’isolana nei grandi palcoscenici internazionali. Nel marzo del 2017, infatti, ad un'altra manifestazione dedicata al settore turistico, l’Itb di Berlino, era stato cucinato il piatto tipico del paese. Anche in quell’occasione ad accogliere i risottari della città del riso era stato lo stand del Veneto. La partecipazione all’evento di Milano è stata resa possibile grazie ad un accordo, siglato nei giorni scorsi, da Ente fiera. «Grazie alla Regione che, ancora una volta, mostra grande sensibilità nella promozione dei prodotti e dei piatti tipici di qualità del territorio, come il nostro riso Nano vialone veronese Igp e il nostro risotto all’isolana», spiega l’amministratore unico di Ente fiera di Isola della Scala, Alberto Fenzi. «Queste manifestazioni», prosegue, «sono l’occasione per far conoscere Isola della Scala e le sue fiere a operatori e visitatori anche esteri. Inoltre, il vivere dall’interno questi eventi internazionali può rappresentare uno stimolo per nuove idee da sviluppare per le nostre manifestazioni». •

N.V.