Manifestazione per i ragazzi su patria e storia

«Ciao ragazzi ciao» è la manifestazione riservata agli studenti delle scuole medie e superiori del comprensorio nel centenario di Vittorio Veneto e promossa dall’Associazione nazionale Combattenti e Reduci di Verona con il comune di Isola della Scala e con l’Ente Fiera isolano. Appuntamento al Palariso, oggi alle 9, con la messa. Dopo il saluto delle autorità sarà proposta ai ragazzi una rievocazione storica del periodo in maniera molto articolata. La prima relazione sarà tenuta da Federico Giordani, assessore alla cultura di Isola della Scala, mentre Franco Bottazzi tratterà il tema di come l’Italia affrontò la guerra. Tiziano Gelmetti, attore, leggerà alcune lettere dei soldati al fronte. Inoltre, testimonianze della seconda Guerra mondiale: Antonio Ferrarerse, Artidoro Frisoni, reduce di Russia, Giovanni Colesbi rimasto due anni in campo di concentramento. Un filmato delle Grande Guerra di Mauro Quattrina sarà messo in visione. Chiuderà la giornata il giornalista di TeleArena Nicolò Brenzoni. •

S.B.