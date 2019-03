Le tasse non calano, l’opposizione s’infuria

Tasse confermate a Isola della Scala. Dal consiglio comunale fiume di giovedì sera, iniziato alle 20,30 e finito alle 4 del mattino, fra i punti all’ordine del giorno c’erano proprio le aliquote irpef, imu e tasi: tutte invariate rispetto al 2018. Mentre è aumentata di qualche punto quella sui rifiuti. LA PROTESTA. È stata soprattutto la conferma dell’irpef, l’imposta sul reddito fisico delle persone, a destare maggiori malumori. Secondo il consigliere di minoranza Alessandro Meneghelli infatti, che insieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle ha votato contro la delibera, le aliquote di Isola della Scala sarebbero ancora troppo alte. «Se c’è la conferma in tutte significa che la politica fiscale è rimasta sempre uguale. Ci saremmo aspettati un cambio», ha sostenuto il capogruppo di Isola Nostra. L’aliquota allo 0,6 dell’irpef e dell’imu (8,1 per mille per negozi e capannoni e 10 per mille per la seconda casa) rappresentano cifre che secondo Meneghelli rimangono elevate: «Basta guardare a paesi vicino ai nostri dove le tasse sono più basse, Povegliano e Buttapietra per citarne alcuni. A Isola della Scala si mantengono aliquote alte, ma i servizi calano». LA REPLICA. Ha risposto piccato il sindaco Stefano Canazza, sostenendo che i servizi a Isola non stanno in nessun modo diminuendo. E ha aggiunto: «Avremmo anche aliquote più alte rispetto a quei paesi, ma possiamo stare tranquilli senza problemi di bilancio». Roberto Venturi (Centro destra per Isola), che si è astenuto nella votazione, si sarebbe invece aspettato un aiuto in più in favore di esercizi commerciali e attività produttive. L’AUMENTO. Sale invece la quota che i cittadini isolani dovranno versare per i rifiuti: in media, in una abitazione di 100metri quadrati, l’aumento nel 2019 sarà di circa il 6 per cento, con un aumento per abitante di 3,4 euro. Durante il consiglio, alla presenza anche del direttore di Esacom Maurizio Barbati, è stato spiegato il ricarico sui rifiuti dovuto anche all’incendio che ha messo fuori uso lo stabilimento Sev di Povegliano, impianto deputato alla raccolta degli ingombranti che ha creato diversi disagi in tutto il Veronese una volta chiuso. IL PORTA A PORTA. Aumenteranno, è stato poi confermato, le raccolte settimanali porta a porta. L’incontro col direttore Esacom è stata anche l’occasione per Canazza per ovviare al problema della raccolta della carta che a Isola della Scala si svolge il lunedì. Il primo cittadino ha fatto notare che diversi esercizi commerciali lasciano sui marciapiedi la carta già al venerdì sera o al sabato dopo la chiusura. I rifiuti, quindi, rimangono sulla strada almeno fino al lunedì quando passano degli operatori. «Ci faremo carico di questo problema», ha risposto Barbati. OPERE PUBBLICHE. Il vicesindaco Michele Gruppo ha poi presentato il piano delle opere triennale. Su tutte spicca l’ampliamento degli spogliatoi all’impianto sportivo della Scaligera calcio. I lavori, per una spesa complessiva di 200mila euro, inizieranno entro l’anno ed è, ha specificato Gruppo, un modo per celebrare al meglio il centenario della società. «I ragazzi iscritti alla società calcistica Scaligera sono quasi 300 e sono aumentati nell’ultimo periodo. La società ci ha fatto presente questa richiesta e noi gli andiamo incontro», ha spiegato il vicesindaco Michele Gruppo. IL CAMPOSANTO. Un’altra operazione sarà quella legata al cimitero. Verranno infatti sistemati i marciapiedi interni per 111mila euro e verranno realizzate otto tombe di famiglia, di cui sette sono già state vendute, per un costo di 126mila euro. IL DISSENSO. Il programma triennale ha però visto il voto contrario di tutta l’opposizione. Il più critico, ancora una volta, è stato Venturi che ha parlato di riproposizione dello stesso piano dal 2016 ad oggi. «Sono costretto a ribadire che è un piano evanescente e illusorio. Una presa in giro per i cittadini», ha commentato. Contrari anche Luca Guarnieri (Opificio Isolano) e Giacomo Bonfante (M5S) critici sul fatto che i progetti si basino anche sulle entrate dalle alienazioni di immobili e terreni sempre riproposti negli anni e mai venduti. «In questi anni abbiamo sbloccato lavori fermi da anni, portando una rivoluzione a Isola della Scala», ha risposto invece Canazza. LA MOZIONE. In conclusione, a notte inoltrata, il consigliere Alessandro Chesini (M5S) ha presentato una mozione per chiedere che il sindaco si faccia portavoce per invitare il Comune di Verona a ritirare il patrocinio al prossimo congresso mondiale sulla famiglia che si terrà a fine mese in città e finito nell’occhio del ciclone. La mozione però verrà discussa e votata durante la prossima seduta. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolò Vincenzi