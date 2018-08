I talenti ne L’Arena tra spettacolo e gara

Dopo una breve pausa per la settimana di Ferragosto, torna l’appuntamento con le serate de I talenti ne l’Arena, il talent show itinerante che domani sarà ospitato nel parco della riseria Melotti, all’interno di Riso Melotti in festa. Una tappa molto importante, questa, e non solo perché ospitata in una location storica del tour di Telearena. Per i talenti, infatti, proseguono le semifinali, dove saranno scelti altri tre concorrenti che accederanno alla finale di Bovolone, prevista per sabato primo settembre. Anche per questa seconda semifinale sono molti i ripescati, indice dell’alta qualità dei partecipanti. Nel canto si esibiranno Maria Tomba, vincitrice della tappa inaugurale di Vago di Lavagno, ed i ripescati Matteo Penzo e Giulia Napolitano. Nel ballo la sfida sarà tra l’hip hop della Bit Crew, vincitori a Salizzole, la danza moderna della piccola Denise Biro, vincitrice a Nogara e il latino americano degli allievi della scuola Potencia Latina, ripescati. Interessante e vivace sarà anche la sfida nella categoria varietà, con tutti i vari generi artistici. Si esibiranno Matteo Policastrese, che a Villafranca si è imposto con la beatbox, ed i comici Cesare di Trocchio, vincitore a Vago di Lavagno e Francesco Quero, vincitore a Colognola ai Colli. I concorrenti saranno valutati da una giuria di persone del mondo dello spettacolo. La serata di Isola della Scala sarà importante anche per il concorso di Miss Lessinia, che mette in palio per la vincitrice finale un contratto con l’emittente televisiva. Per le ragazze è arrivato il momento della prima semifinale, dove saranno scelte le prime sei finaliste di Bovolone. Le concorrenti sfileranno in abiti casual, eleganti e costume da bagno, e saranno valutate per bellezza, portamento e telegenia. Lo show sarà trasmesso giovedì 30 agosto, alle 21.15, su Telearena. Durante la serata non mancheranno ospiti e momenti divertenti. Si inizierà domani alle 20,30 e l’ingresso è libero. •

L.B.