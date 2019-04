Federcaccia sceglie Salvelli, è la sesta volta

Alessandro Salvelli, 71 anni, medico veterinario a riposo, è il nuovo presidente di Federcaccia Verona, l’associazione di categoria con il maggior numero di iscritti della nostra provincia: sono infatti 2.200. Salvelli è stato eletto dai 35 membri del consiglio direttivo uscito dall’assemblea generale tenutasi a Isola della Scala alla Riseria Ferron. Il medico è al suo sesto mandato e quest’ultimo durerà per i prossimi cinque anni, scadendo nel 2024. Il presidente ha interrotto il suo mandato solo per un quinquennio, quando ha rivestito l’incarico di consigliere nazionale di presidenza a Roma. Salvelli sarà affiancato da una giunta composta da otto vicepresidenti: Corrado Bertoldi; Giovanni Bontempini; Renzo Cesaro; Giacomo Dino Fedrighi; Annunciato Maccini; Fidenzio Valentini, con Paolo Lonardi delegato alla Tesoreria e Mario Temellin alla Segreteria. Una delle prime novità che il neo presidente ha deciso di portare è il trasferimento delle riunioni del consiglio direttivo dalla sede provinciale di vicolo San Girolamo a Verona, presso Lungadige Riva Battello, alle sedi delle varie sezioni locali di Baldo, Lessinia e Bassa, «proprio per avere una maggior incisività sul territorio dove già siamo presenti», annuncia Salvelli. È di attualità il problema dell’invasione dei cinghiali, non più confinati in montagna ma ormai ampiamente diffusi nella fascia pedecollinare e di pianura. «Continueremo a far pressione su enti e legislatori affinché il prelievo di questa specie abbia continuità e serietà operativa. Abbiamo attivato un punto di raccolta a Brenzone con l’aiuto delle amministrazioni locali del Baldo per lo stoccaggio delle carcasse e il relativo controllo da parte del Servizio veterinario per la Trichinosi, una malattia trasmissibile all’uomo attraverso il consumo di carne cruda o non ben cotta e per la peste suina, patologia che si sta affacciando anche sul territorio italiano». Federcaccia ha anche inviato in Regione le proprie osservazioni relativamente al Piano faunistico che è in approvazione, mantenendo una posizione equidistante relativamente allo spostamento dei confini della zona Alpi che molti cacciatori di pianura e collina vorrebbero limitare a una fascia più a nord: «Riteniamo che sia la Regione a dover fare una scelta definitiva, tenendo conto delle peculiarità territoriali e del carico di cacciatori presenti in una determinata area», osserva Salvelli. Precisa invece che invierà indicazione alla Regione per una più incisiva definizione dei confini fra comprensori alpini e ambiti territoriali di caccia: «Abbiamo chiesto che siano spostati in aree chiaramente delineate, come vie di comunicazione, fiumi, torrenti, evitando, com’è ora, che passino all’interno di un vajo o dividendo addirittura un campo coltivato», aggiunge il neo presidente. L'associazione dei cacciatori punta molto anche sulla formazione del Corpo di guardia volontarie (attualmente una quarantina) «che hanno svolto e continueranno a svolgere un ruolo di formazione e di guida affiancando gli agenti della polizia provinciale nelle uscite sul territorio. Puntiamo anche alla continuità dei corsi formativi e di accredito venatorio», annuncia Salvelli, «per quei cacciatori che devono migliorare la propria conoscenza nella gestione della fauna, del territorio e della sicurezza». «Ci attende anche una lavoro di vigilanza su alcune criticità emerse, come l’applicazione della legge 3/2019, conosciuta come “spazza corrotti”, che prevede la presenza di revisori esterni, con costi aumentati per le associazioni, nel caso ci siano al suo interno rappresentanti della politica». Infine un ammodernamento, con informazioni in tempo reale ai soci attraverso risorse dirette come WhatsApp, con le novità che caratterizzano l’attività venatoria, sarà attivato da quest’anno, «mettendo anche in risalto come la tessera di Federcaccia, in confronto con quella di altre associazioni, assicuri massimali nettamente superiori dando maggiori garanzie e sicurezza», conclude Salvelli, che come presidente provinciale entra di diritto nella giunta regionale e nell’assemblea nazionale per le quali si augura che Verona e il Veneto siano adeguatamente rappresentanti ed ascoltati nelle loro proposte, com’è accaduto finora. •

Vittorio Zambaldo