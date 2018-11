Dopo il riso tocca alla pearà Si mangia tra cultura e show

La più tipica tradizione culinaria veronese torna sulle tavole di Isola della Scala. A partire da giovedì prossimo, infatti, inizierà la 18esima edizione della Fiera del bollito con la pearà. La manifestazione, in programma al Palariso di via Bastia, durerà fino al 25 novembre. Durante i 18 giorni di fiera ci sarà spazio anche per incontri con autori, esperti culinari, giornalisti e musica dal vivo. Inoltre ci sarà la possibilità di gustare, oltre alla ricetta tipica scaligera, un ricco menù di altri trenta piatti della stagione autunnale: dalle tagliatelle con i fegatini ai tortellini in brodo, dalle trippe ai canederli trentini. Il giorno dell’inaugurazione verrà assegnato il premio Gente di campagna, un riconoscimento promosso dal comune di Isola della Scala conferito a chi ha promosso la cultura rurale e l’agricoltura della pianura scaligera. Mentre ai giovani chef sarà dedicato il concorso gastronomico Trofeo Città del Riso. Giovedì 22 novembre gareggeranno gli studenti degli istituti alberghieri del Veneto, e di altre regioni, con primi piatti a base di riso Nano vialone veronese e secondi di carne. Quest’anno ci saranno anche tante altre novità, una su tutte la prima edizione della rassegna «I mestieri dei sapori: dalla corte ai monti. Racconti di uomini e donne che hanno fatto del gusto il proprio lavoro». Il primo degli appuntamenti sul calendario è domenica 14 novembre. Protagonista sarà il tartufo della Lessinia in un incontro con gli esperti cercatori delle montagne veronesi. Sabato 17, alle 21, il giornalista Stefano Cantiero presenterà una serata di assaggi di carni e formaggi tipici del nostro territorio. La domenica successiva, invece, alle 14.30, un Mastro norcino illustrerà come si preparano i salumi delle corti contadine: dalla concia fino all’insaccatura. Durante la 18esima edizione nella tensostruttura allestita a fianco del Palariso, la Piazzetta degli artisti, si terranno 9 concerti dal vivo, tra blues, folk e musica irlandese. «Come per la Fiera del riso, abbiamo voluto arricchire questa manifestazione con nuovi eventi gratuiti dedicati alla tradizione gastronomica veronese e veneta», commenta l'amministratore unico di Ente fiera, Alberto Fenzi. «La pearà non è un semplice piatto», spiega il sindaco di Isola della Scala Stefano Canazza, «è un tassello dell' identità veronese che appartiene alla cultura e alla cucina popolare. Se è ancora così viva nella nostra provincia un po' di merito lo si deve anche a questa Fiera». A pranzo nei giorni feriali gli stand gastronomici cucineranno a turno mentre la sera, e alla domenica, saranno tutti operativi. •

Nicolò Vincenzi