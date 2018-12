Dipendenze Incontro al Palariso

Saranno oltre 600 i partecipanti domani all’incontro al Palariso. L’Interclub regionale dell’Acat, l’associazione club alcologici territoriale, dalle 10 organizza un incontro per trattare i temi di abuso di alcol, sostanze illegali e gioco d’azzardo; verranno analizzati anche i comportamenti che provocano sofferenze personali, di relazione e fisiche. Durante la mattinata, e nel primo pomeriggio, verranno messi in evidenza problematiche e possibili rimedi. I Cat del Veneto lavorano in collaborazione con i servizi pubblici Serd alcologi e ospedali ed offrono alle famiglie, e a persone che vi accedono, la possibilità di trovare comprensione. L’incontro al Palariso è organizzato dal Coordinamento delle Acat della provincia di Verona e dall’associazione Camminando insieme. Il Comune di Isola della Scala, mette a disposizione la struttura e patrocina l’evento con il Dipartimento dipendenze Ulss 9 Scaligera.

N.V.