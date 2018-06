Defibrillatore donato dai reduci alla parrocchia

Un defibrillatore per la parrocchia. È stato donato dall’associazione Combattenti e Reduci e consegnato all’abate don Roberto Bianchini nella chiesa abbaziale dal presidente Luigi Meggiorini, che spiega: «Il dono è frutto di quanto raccolto nel corso delle Giornate della Solidarietà che si sono tenute con i ragazzi diversamente abili del luogo. L’ultima, del 15 maggio scorso, è stata la 22esima edizione, e ormai da anni il direttivo dei Combattenti si impegna a devolvere l’utile delle giornate solidali ad iniziative benefiche. In quest’ottica è stato dato un aiuto anche alle suore dell’istituto Cenacolo della Carità di Quinto di Valpantena, attive in diverse zone del mondo, per contribuire a sostenere i costi di un operazione per una ragazzina affetta da una grave malformazione. L’offerta è stata consegnata in abbazia a suor Gerlene, la madre generale». •

M.F.