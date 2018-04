Condanne per la casa di riposo «Ora si faccia un’assemblea»

«Si rompa il silenzio sulla casa di riposo Benedetto Albertini». Dopo la recente sentenza della Corte dei conti che ha stabilito i rimborsi dovuti all’ente, per l’ammanco finanziario scoperto cinque anni fa, dai revisori dei conti e da Unicredit (in tutto quasi 527 mila euro), e dall’ex direttore Gianluca Alberti (due milioni), il consigliere comunale del gruppo di opposizione Isola nostra Alessandro Meneghelli chiede un’assemblea pubblica. «Abbiamo appreso solo dalla stampa», spiega, «che il procedimento avviato davanti alla Corte dei Conti a seguito dell’esposto presentato da Isola Nostra nel 2013, ha portato alla condanna, tra gli altri, dell’ex direttore della Albertini, tenuto a risarcire oltre due milioni di euro per danno erariale. Questa sentenza rappresenta un traguardo importante sugli accertamenti delle responsabilità per l’ammanco milionario denunciato nell’Ipab; tuttavia non possiamo non esprimere forte rammarico per il fatto che né l’attuale sindaco, né quello precedente abbiano mai fornito alla popolazione adeguate occasioni di informazione sugli sviluppi della grave vicenda». «Quattro commissari», continua, «si sono susseguiti all’interno della struttura, senza che la Comunità venisse adeguatamente e pubblicamente informata dell’operato. I familiari, gli ospiti e gli operatori avrebbero meritato. e meritano, maggior coinvolgimento e attenzione. A causa della mala gestione che ha portato all’ammanco, moltissimi dipendenti si sono visti in questi anni decurtare parte della retribuzione; di fatto i primi a pagare sono stati i lavoratori, gli ospiti e le loro famiglie. Cosa ha fatto la Regione Veneto in questi cinque anni, e dove sono stati per tutto questo tempo il presidente Luca Zaia e l’assessore Manuela Lanzarin, venuta in visita all’Ipab durante l’ultima campagna elettorale a scattarsi diverse fotografie? Quale è stato il loro interessamento per la gravissima situazione, del tutto singolare nel mondo delle Ipab della Regione?». Meneghelli sottolinea inoltre che «il Comitato dei familiari ha più volte manifestato disagi sulla gestione e sulla direzione della struttura, affrontati e contenuti solo grazie agli immensi sforzi del personale, che ha saputo garantire un buon livello di servizio, come testimoniato dall’elevato numero di ospiti, nonché grazie all’impegno dei familiari. La Albertini è una struttura sana che può continuare a crescere e ad offrire il proprio servizio, ma adesso non è più possibile rimandare: il sindaco e il commissario straordinario incontrino immediatamente la popolazione per relazionare sul lavoro fatto in questi anni. Vengano resi noti i bilanci redatti in questi anni, i piani di rientro con i terzi debitori e il piano di rilancio della struttura, che deve tornare al più presto alla gestione ordinaria, attraverso la nomina di un consiglio di amministrazione selezionato non in base ad appartenenze politiche, ma composto da persone preparate e competenti, che ne garantiscano una gestione corretta, sana e trasparente». Anche in considerazione del fatto che «il Consiglio comunale non è mai stato informato adeguatamente sull’evolversi della situazione della casa di riposo», il consigliere ha presentato una mozione, che sarà discussa nella prossima seduta, per sollecitare la convocazione di un incontro pubblico. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MAriella Falduto