Barriere anti-camion ai mercatini

Isola della Scala pronta ad affrontare l’emergenza terrorismo. Sono già stati installati i nuovi new jersey in cemento armato, a tutela dei mercatini natalizi in piazza Martiri della Libertà, in centro paese fino al prossimo 6 gennaio. Alla vigilia dell’8 dicembre sono arrivate le casette in legno con i vari addobbi natalizi, la pista di pattinaggio e, come normativa prevede, le barriere anti-camion, sempre più diffuse per contrastare gli attentati terroristici, come quello avvenuto martedì sera a Strasburgo, in Francia. «Abbiamo cercato di mettere in sicurezza gli spazi dedicati alla manifestazione Natale in piazza, che nelle prossime settimane richiamerà molti visitatori», spiega il sindaco di Isola della Scala Stefano Canazza. «Stiamo ottemperando alle disposizioni che ci arrivano dalla Prefettura e dagli altri organi superiori che, alla luce dei sempre più frequenti episodi terroristici, ci spingono a una maggiore prudenza». Il 22 novembre, dunque, il Consiglio comunale ha deliberato l’acquisto di barriere anti-camion e di «panettoni» di protezione per un costo totale di 12mila euro. Al momento, sono arrivati dieci new jersey (per un costo di 3.300 euro, Iva inclusa), tutti installati a protezione dei mercatini. «È la prima volta che il nostro Comune si avvale di queste barriere anti-camion, ma ora che le abbiamo acquistate, sicuramente verranno utilizzate anche in altre occasioni lungo tutto il corso dell’anno», spiega il primo cittadino. «Finora alla Fiera del Riso, la manifestazione sul nostro territorio che attrae maggiori visitatori, venivano installate altre protezioni più adatte al tipo di evento, ma ora valuteremo se utilizzare anche questi new jersey». Il Comune ha già disposto inoltre, per i prossimi mesi, l’acquisto di «panettoni». «Li terremo in magazzino, pronti per essere utilizzati in primavera: in particolare, vogliamo delimitare i parcheggi in zona industriale per impedire lo stazionamento di carovane». Ma la battaglia di Canazza per la sicurezza non si ferma qui. «Il prossimo anno non è escluso che procederemo ad altri acquisti, sempre di new jersey», fa sapere il sindaco. «È nostra intenzione garantire tutta la sicurezza possibile ai nostri cittadini: nonostante i pericoli, infatti, siamo decisi a mantenere vive le nostre tradizioni, la nostra attitudine a stare insieme e a trovare momenti di condivisione e a non farci prendere da un’esagerata, seppur legittima, preoccupazione che vada a limitare le nostre vite. Dobbiamo poter sperare in un mondo che ci consenta di vivere in modo normale». A garantire la sicurezza in paese ci pensa anche la polizia municipale, composta attualmente da sei agenti, incluso il comandante. «Prossimamente abbiamo in programma una nuova assunzione», fa sapere il sindaco di Isola della Scala. «Inoltre, spero si riescano a stringere accordi con alcune associazioni, come quella dei carabinieri in congedo o la Protezione civile, affinché diano supporto durante le manifestazioni». •

Manuela Trevisani