«L’incendio di domenica nell’impianto di trattamento rifiuti a Povegliano Veronese è l’ennesimo caso di un fenomeno troppo spesso sottovalutato, anche dalla Regione. Si tratta di episodi in gran parte dolosi, con modalità mafiose, è bene dirlo senza giri di parole». Lo affermano, in una nota congiunta, i consiglieri regionali del Partito Democratico del Veneto, Andrea Zanoni e Orietta Salemi, che commentano così «quanto accaduto ieri mattina in una ditta che gestisce rifiuti: fiamme domate dopo ore e invito del Comune rivolto ai cittadini a non uscire di casa e a tenere chiuse le finestre».