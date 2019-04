Paese inondato da cattivi odori, è rivolta

Le proteste di cittadini per la frequente presenza di odori sgradevoli e miasmi hanno spinto il sindaco a chiedere un incontro urgente in Provincia con rappresentanti di Arpav e Ulss. Lo ha fatto «al fine di attuare ogni utile azione per fermare l’origine di questo insopportabile odore acre nell’aria e richiedere il ricontrollo generale dei titoli autorizzativi e delle emissioni in atmosfera delle potenziali fonti odorigine». Il problema non è nuovo anche per l’intera provincia. Casi simili sono stati riscontrati pure in questi mesi nei territori di Montorio, Ronco all’Adige e Rivoli Veronese. Anche per Castel d’Azzano non è nuovo; era emerso anni fa soprattutto per la zona industriale a nord del paese, al confine con Verona e, dopo verifiche e interventi, sembrava risolto. In questi ultimi mesi il fenomeno invece è tornato a preoccupare. Segnalazioni e lamentele sono aumentate tanto da portare il Comune a istituire l’apposito sito web comunale: email urp@comune.castel-d-Azzano.vr.it per raccoglierle. «Considero fondamentali le segnalazioni fatte dai cittadini», spiega in proposito il sindaco Antonello Panuccio. «Quelle di tipo industriale per confrontarle con le lavorazioni in corso sul territorio e quelle agricole, soprattutto roghi, per intervenire subito come abbiamo fatto più volte in questo ultimo periodo. Ogni segnalazione completa di data, ora, zona e tipo di odore percepito, è analizzata dai tecnici e confrontata con i dati meteo per isolare l’origine dei miasmi». «Negli ultimi due mesi», continua e precisa l’assessore all’ambiente Alberto Comper, «abbiamo ricevuto oltre 80 segnalazioni di cittadini. La maggior parte provengono da Scuderlando e da Rizza, quartieri a ridosso della zona industriale e rappresentano rispettivamente il 27 per cento e il 26 per cento delle segnalazioni; seguono le zone di Beccacivetta e Ghiaia con il 20 per cento, Azzano il 14 per cento, Scopella il 6 per cento, pure da Forette di Vigasio e Sacra Famiglia sono giunte diverse segnalazioni». «Come amministrazione», sottolinea il primo cittadino, «intendiamo chiedere esplicitamente un adeguamento tecnologico di qualche impianto della nostra zona industriale, oltre ad una verifica della qualità delle emissioni rispetto ad alcuni particolari sostanze. Per questo abbiamo chiesto in Provincia un tavolo con gli enti preposti come Arpav e Ulss anche se a nostro sostegno non abbiamo un adeguato aiuto normativo dalla Regione come per ora esiste solo in Lombardia ed Emilia Romagna, mentre in Veneto stiamo usando ancora il regio decreto del 27/07/1934. Questi odori», conclude, «sono molesti, creano disagio e faremo di tutto per eliminarli in primis attraverso la richiesta di implementazione di nuove tecnologie nelle nostre industrie, interventi che prevedono pure agevolazioni fiscali da parte dello Stato». •

Giorgio Guzzetti