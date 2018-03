Logica e matematica nel giorno del Pi-greco

A Castel d’Azzano, come in tutto il mondo, si è festeggiato il Pi-greco day. L’evento si è tenuto alla scuola primaria Dante Alighieri dove «si è scoperta la Matematica e la Logica divertendosi. Bravissimi!», ha scritto in un post sul suo profilo Facebook il sindaco Antonello Panuccio, intervenuto alla giornata. Il primo cittadino ha elogiato gli alunni dell’istituto scolastico, e i loro insegnanti, e si è cimentato lui stesso nelle prove. Il Giorno del Pi greco – o Pi Day, in inglese-è la festa della costante matematica pi greco, che molti associano al calcolo dell’area del cerchio, ma che in realtà è molto di più: trova applicazione nella relatività generale di Albert Einstein, nel calcolo della probabilità, nell’elettromagnetismo, nella meccanica quantistica. Tecnicamente, è il rapporto tra la lunghezza della circonferenza di un cerchio e quella del suo diametro.Il Giorno del Pi greco fu ideato trent’anni fa negli Stati Uniti. Si festeggia il 14 marzo (che tra l’altro è lo stesso giorno in cui nacque Einstein) perché gli anglofoni usano per le date il formato mese/giorno. Il 14 marzo diventa quindi 3.14, cioè le prime tre cifre del pi greco. Il primo Giorno del Pi greco fu celebrato 30 anni fa per iniziativa del fisico Larry Shaw al museo scientifico Exploratorium di San Francisco. La prima edizione prevedeva il preparare torte (per la somiglianza tra le parole «pie», torta, e «pi») e il marciare in circolo intorno al museo. Nel 2009, il Congresso degli Stati Uniti approvò una risoluzione non vincolante in cui riconosceva il Pi Day e invitava gli insegnanti di tutto il Paese a celebrarlo con iniziative didattiche. Una delle attività che vengono praticate è quella di cercare di imparare più numeri possibile dopo la virgola.

V.L.