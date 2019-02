A lezione di social per gestire le attività

Ha preso il via, a Villafranca, ieri, al centro sociale di via Rinaldo, il corso «Social network: strumenti, tecniche e strategie». Il corso è organizzato dal coordinamento regionale di Forza Italia Giovani del Veneto. Si tratta, in pratica, di un percorso di formazione itinerante che, nei mesi di febbraio e di marzo, toccherà diverse città del Veneto. Il percorso formativo è rivolto non solo ai giovani, ma anche agli amministratori e agli imprenditori e sarà condotto dagli esperti di «Res Media communication» con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti utili per la corretta gestione dei loro canali social, sia a fini divulgativi che promozionali per la propria attività. Per l’inaugurazione del corso, ieri erano presenti il deputato Davide Bendinelli e l’europarlamentare Elisabetta Gardini, insieme ai rappresentanti del movimento giovanile azzurro: Stefano Cavedagna, coordinatore nazionale; Cristian Sartorato di Forza Italia Giovani del Veneto; Claudia Barbera, coordinatrice di Forza Italia Giovani di Verona nonché assessore villafranchese. «Sono felice che l’esordio di questo corso si tenga proprio nella provincia di Verona e, in particolare, a Villafranca», ha spiegato la coordinatrice di Forza Italia Giovani, Barbera, ieri mattina. «Si tratta di una opportunità formativa per il nostro territorio ed è anche il segno che Forza Italia e il suo movimento giovanile puntano sull’innovazione e a fornire politiche e gli strumenti concreti ai giovani e alle classi produttive, in contrapposizione a una filosofia esclusivamente assistenzialista che di certo non è in grado di far crescere il nostro Paese». •

M.V.A.