Un té con Jesusleny in pasticceria visitando il paese

Anche le bellezze di Sant’ Anna d’Alfaedo e frazioni sono entrate nello straordinario cammino di Jesusleny Gomes. Un percorso di migliaia di chilometri attraverso i 574 comuni del Veneto. È questa l’avventura che dal 29 dicembre ha intrapreso Jesusleny, founder di ITline 8.3, società di consulenza nel settore informatico. L’iniziativa si chiama «Su 2 Piedi» e nasce da un’idea di Jesusleny, brasiliana, che ha scelto di rinunciare per molti mesi alle comodità della vita quotidiana per viaggiare con la sola forza delle proprie gambe alla scoperta dei territori. I veri protagonisti del suo viaggio sono le persone che incontra sul tragitto e le loro storie. Jesusleny ha creato il sito internet www.su2piedi.it dove tiene un diario giornaliero e una pagina Facebook, www.facebook.com/su2piedi.it, dove pubblica video in diretta per dare la possibilità a chi incontra di raccontare storie legate a cultura, tradizioni e peculiarità del territorio. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola