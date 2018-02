Scialpi presenta la «Summa esoterica»

Cosa non conosci e vorresti invece conoscere delle antiche civiltà, del pensiero su Dio, delle stelle e di molti altri argomenti? Un manuale introduttivo e a tratti molto esaustivo su tutto ciò che è meno conosciuto ed è dominio di pochi lo offre il giovane negrarese Emanuele Scialpi: s’intitola Summa esoterica e viene presentato oggi, alle 18, alla libreria Parentesi di Parona in via Valpolicella. Scialpi, 25 anni, di San Vito di Negrar, è laureato in lettere e sta frequentando il corso magistrale in Scienze storiche a Verona. Nel suo libro, frutto di anni di studio e presentato a Negrar sul finire dello scorso anno, affronta molti argomenti di storia, filosofia, religione, scienza, con il proposito di «mettere in discussione tutto il sapere accademico». La presentazione, a ingresso libero, è moderata da U- berto Tommasi, giornalista che è stato anche corrispondente di guerra, autore di libri sui templari, i misteri di Verona e la figura affascinante di Maria Maddalena. • C.M. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola