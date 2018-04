Rotatorie di Ponton di nuovo al centro delle polemiche

Le nuove rotatorie della frazione Ponton nuovamente al centro della polemica politica a Sant’Ambrogio. Se durante la loro realizzazione le opposizioni avevano presentato, in consiglio comunale, una mozione straordinaria sulla revisione del progetto respinta dall’amministrazione del sindaco Roberto Zorzi, nell’ultimo consiglio il gruppo di minoranza Idea Comune ha illustrato una nuova interrogazione sulle due rotatorie entrate in funzione recentemente, su segnalazione di alcuni cittadini di Ponton. La rotatoria di maggiore diametro, nei pressi del cimitero della frazione, ha sostituito l’intersezione tra le vie del Pontiere, via Domegliara e via Campagnon; la seconda a poche centinai di metri, più piccola, ha sostituito l’incrocio tra via Monte Baldo e via Paolo Borsellino nella lottizzazione La Chiocciola nei pressi del centro acquatico. Le rotatorie fanno parte di un progetto complessivo dell’intera area, che ha comportato una spesa complessiva di 800mila euro di cui 240mila euro finanziati da contributo della Regione Veneto. In sintesi: 150mila euro spesi per il parcheggio e la sistemazione dell’area del cimitero; 250mila euro per l’acquisizione delle aree dai privati e la realizzazione dei vari servizi tra le due rotatorie e 400mila euro per la realizzazione delle rotatorie e delle opere complementari. «Portiamo all’attenzione dell’amministrazione», ha affermato Davide Padovani di Idea Comune, «una segnalazione rivoltaci da alcuni cittadini di Ponton in merito alla pericolosità di immissione nel nuovo sistema di rotonde del cimitero, più precisamente nella rotonda più piccola». Padovani ha chiesto agli amministratori «se sono a conoscenza della scarsa visibilità nell'ingresso alla piccola rotonda per chi proviene da via degli Alpini e via Tombajol. Per chi vi entra, l’accesso alla rotonda è stretto e non permette una visuale agevole di altri veicoli che dovessero sopraggiungere. Pertanto», ha detto Padovani, «chiediamo di aumentare la visibilità in quel punto». L’esponente di Idea Comune ha concluso, ribadendo la contrarietà del suo gruppo alla realizzazione delle rotatorie «per i costi eccessivi dell’opera e per le dimensioni fuori scala della rotonda per la zona in cui si trova», ha detto. •

M.U.