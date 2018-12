Rifatta la palestra alle scuole Alighieri Al via nuove opere

Interventi sugli edifici scolastici e pertinenziali nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Recentemente sono terminati i lavori di riqualificazione della palestra comunale della scuola media Dante Alighieri. L’edificio è stato riaperto dall’amministrazione comunale per le attività degli studenti e per quelle extrascolastiche gestite da associazioni e società sportive. Le opere hanno interessato il miglioramento sismico, l’efficienza energetica ed il rifacimento dei bagni della struttura. Per questi lavori l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Zorzi ha speso 269mila euro attraverso l’utilizzo di fondi comunali; inoltre ha usufruito di un contributo della Regione Veneto di 131mila euro. «Obiettivo di queste opere» spiega il sindaco Roberto Zorzi «è quello di garantire la massima sicurezza di studenti, maestri, professori, collaboratori scolastici e di tutti coloro le frequentano sia in orario scolastico che extra. Evidenzio che la palestra costituisce una struttura fondamentale sia per gli studenti che per i molti bambini e ragazzi, praticati varie attività sportive al di fuori dell’orario scolastico». «Uno degli obiettivi della nostra amministrazione», aggiunge, «è stata la messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro». Recentemente, evidenzia Zorzi, «abbiamo inaugurato il plesso riqualificato di Ponton, adeguato alle norme in materia antisismica ed in cui sono stati sostituiti i serramenti ed installato un sollevatore». Nella scuola primaria Giovanni Pascoli a Sant’Ambrogio, prosegue il primo cittadino, «la prossima primavera saranno rifatti i pavimenti di quattro aule». La stessa amministrazione ha redatto un progetto di riqualificazione antisismica del plesso ambrosiano. «Stiamo seguendo le procedure di legge al fine di ottenere risorse attraverso eventuali finanziamenti» continua il primo cittadino che riferisce anche di attenzione sulla situazione della primaria di Gargagnago. L’edificio della frazione è chiuso dall’estate 2014 perché non antisismico. •

M.U.