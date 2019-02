Omaggio della Valbusa ai fari del Carnealon

Un mare in burrasca sulle note di Ovunque sei di Renato Zero, barche sballottate dalle onde e poi, per quella magia che solo il Carnevale sa regalare, fari solitari nella tempesta illuminano chi ha reso grande questo evento: i compianti Edoardo Quintarelli, Sergio Fiorio, Mauro Castaldo della Donzelletta del Sabato del Villaggio, Remigio Marchesini, Ginetto D’Agostino. Mille emozioni sono salite dolcemente, nella volta celeste, mentre scorreva il breve filmato che ha dato il via ad «Aria di festa», serata d’apertura del Gran Carnealon della Valbusa, com’è chiamata la Domegliara carnevalesca. Pronta ad ospitare domenica prossima, il 3 marzo, la 72esima sfilata. «Queste persone sono state fari del Carnevale e a loro ci siamo ispirati per non perdere la rotta», ha spiegato il Marchese del Montindon Marco Arcali. «Il Carnevale è calore verso il prossimo, non va disperso», gli ha fatto eco il presidente del comitato benefico del Carnealon, organizzatore della serata, Sergio Quintarelli detto il Baronetto, che ha preso la parola nel centro parrocchiale vestito a festa. Qui oltre 200 tra maschere e volontari dei comitati carnevaleschi di Verona e provincia, hanno mangiato polenta e baccalà, ben 80 chili, portati in tavola dalle massaie del gruppo parrocchiale Santa Marta, infaticabili nel preparare 260 uova di galani. Un applauso ha accolto il 489esimo papà del Gnoco, Franz Gambale, la corte del Bacanal del Gnoco e il Marchese del Montindon che ha incoronato, con l’autorità conferitagli dal Barone Recioto Grola e dal Cedrone Senza Fegato, Luca Bonometti detto Bono 72esimo Duca della Valbusa, e la dolce Ombretta Leone, sua Duchessa. «È una bellissima esperienza, ringrazio quanti sostengono il Carnealon», ha detto il nuovo Duca. «È fantastico», ha affermato Duchessa, dedicando il titolo a sua mamma Mery Zullo e al compianto Edoardo Quintarelli. La prima commenda è stata conferita a Valerio Corradi, presidente del Bacanal del Gnoco; la seconda a Gianfranco Ballini, Duca della Pignata di Santo Stefano. «E come diceva Totò, signori si nasce», ha commentato il marchese del Montindon nel consegnare la terza commenda a Rosanna Pinter, una delle anime del Simeon de l’Isolo; quindi onorificenza per Luciano Filippini, maestro e direttore di vari corpi bandistici della Valpolicella e di Dolcè e per lo straripante Otello Perazzoli, cantastorie della tradizione veronese, erede del Torototela. Finale con Gran Commenda conferita a Giorgio Grigoli, «interprete di un mondo che accoglie chi ha e chi non ha, anima nobile del Carnealon», ha detto il Marchese. «Condivido questa onorificenza con l’amico Sergio Case, da 12 anni collaboriamo col comitato», ha affermato Grigoli alla presenza del sindaco di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Roberto Zorzi. Zorzi, con la consigliera comunale di Domegliara Laura Cazzadori, ha consegnato al presidente del comitato una chiave in marmo rosso Verona che simboleggia l’apertura della nuova sede del Carnealon, nell’ex ufficio di collocamento vicino alle elementari di Domegliara. Applausi anche per Loretta Zaninelli, presidente del coordinamento carnevali della provincia, presente con parroco Damiano Fiorio, viceparroco Ambrogio Mazzai e il collaboratore don Oliver Izuogu. Il Tapiro d’Oro, definito dal Marchese del Montidon «in controtendenza in quanto segno di riconoscimento», è andato a Tony Dj di Radio Music Play-Web Radio, storica voce della serata d’apertura, immortalata dai fotografi di corte Gianni Bertasi, Doriano Boschetto, con lo staff audio video composto da Giorgio, Andrea Grigoli e Sergio Case. Infine Giuliano Frazza, presidente del comitato del Simeon de l’Isolo, ha conferito la tradizionale zatterina d’argento alla giornalista Elisabetta Tosi, autrice del libro sul Carnealon Cento chili di coriandoli, e a Bruno Madinelli, duca della Valbusa uscente. •

Massimo Ugolini