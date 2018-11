L’Arma celebra la festa della «Virgo Fidelis»

A Sant’Ambrogio, domani, verrà celebrata la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri: alle 11 ritrovo nel piazzale della chiesa parrocchiale, alle 11.15 messa celebrata dal parroco don Alessandro Turrina. Alla fine della cerimonia religiosa si sfilerà in corteo fino al monumento dei caduti, in via Marconi per la deposizione di una corona di alloro, poi il pranzo sociale al ristorante Rivoli in località Montalto di Rivoli Veronese. La festa della Virgo Fidelis è stata organizzata dalla sezione ambrosiana in collaborazione con il comando della Stazione carabinieri di Sant’Ambrogio di Valpolicella «La nostra sezione Maresciallo Maggiore Giovanni Ragno conta quasi 40 anni e in questo tempo ha raggiunto vari obiettivi», spiega il presidente vice brigadiere Valter Parigi, tra cui l'istituzione nel 2004 dal semplice Nucleo di volontariato a quello di Nucleo di Volontariato e Protezione civile con l'iscrizione alla presidenza nazionale nel 2004 e nel 2007 all'albo della Regione Veneto». «Inoltre ai raduni nazionali di Trento e Bologna abbiamo contribuito a portare tre bande locali: quella di Negrar, San Pietro in Cariano e Dolcè. E tre anni fa siamo stati al raduno nazionale di Milano», aggiunge. Ricordiamo che Walter Parigi è presidente della sezione ambrosiana da 20 anni e nel 2014 gli è stata conferita l'onorificenza di cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. •

M.F.