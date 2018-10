Il rubacuori Casanova raccontato da Strukul

Dopo la Puglia in salsa noir di Omar Di Monopoli narrata nel romanzo Nella perfida terra di Dio (Adelphi, 2017), venerdì farà tappa a Negrar un altro finalista dell’edizione 2018 del Premio biennale di letteratura avventurosa Emilio Salgari: lo scrittore Matteo Strukul, 45 anni, padovano, in gara con il libro Giacomo Casanova. La ballata dei cuori infranti (Mondadori, 2018). L’incontro con Strukul, vincitore del premio Bancarella con I Medici - Una dinastia al potere, si terrà a Villa Mosconi Bertani, a Novare di Arbizzano, alle 18. Dialogherà con lui Martina Benati. L’ingresso è libero. Si tratta del secondo appuntamento letterario inserito nel ciclo «L’avventura oltre l’avventura. Otto aperitivi con narratori del nostro tempo», che parte presentando gli autori selezioni dalla giuria di esperti per questa settima edizione del premio di letteratura avventurosa. Lo scorso 21 settembre, ad Arbizzano, Di Monopoli ha rotto il ghiaccio e inaugurato la serie davanti a una trentina di lettori. Introdotto dall’ assessore alla cultura di Negrar Camilla Coeli e dal presidente dell’Università del tempo libero Massimo Latalardo, ha spiegato la sua idea di letteratura come «strumento di denuncia sociale e impegno civile» e sottolineato che «l’arte si deve sporcare le mani, occupandosi di questioni scomode e della natura del male che ci affligge». La perfida terra di Dio che dà il titolo al suo romanzo, ha rivelato senza remore, è la sua Puglia, la terra da dove ha origine la sua famiglia. «Voglio raccontare una Puglia diversa da quella che si vede nelle brochure turistiche e lo faccio ormai da qualche anno», ha spiegato Di Monopoli, che adopera il genere noir per parlare delle piaghe di questa regione e del Mezzogiorno in generale, dell’esistenza degli ultimi, di ciò che strozza la nostra società. Ecco che fanno capolino nel libro, allora, «l’abusivismo di certe zone, i clan della Sacra Corona Unita, i veleni dell’Ilva e una serie di mancanze che pesano. Se l’arte non parla di questo e si limita a decantare le bellezze, allora si trasforma in una brochure turistica». Venerdì toccherà a Strukul e al suo Casanova, irresistibile e galante rubacuori, raccontato nel suo ritorno a Venezia nel 1755, stregare il pubblico della Valpolicella e di Verona in vista della premiazione della giuria popolare del Premio Emilio Salgari che si terrà il 27 ottobre a villa Rizzardi, a Poiega di Negrar. L’altro autore finalista è Gianfranco Manfredi, con Splendore a Shangai (Skira, 2017), che sarà proprio a villa Rizzardi venerdì 19 ottobre. Il Premio letterario è organizzato dall’associazione culturale Ilcorsaronero, promotrice e titolare del riconoscimento, dall’Aps Books & Games e dalla Libreria Terradimezzo con il sostegno dell’ assessorato alla cultura del Comune di Negrar e con la collaborazione tra gli altri dell’ Università del Tempo Libero di Negrar. •

Camilla Madinelli